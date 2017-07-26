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Baş danışman ‘dava reddedilmeli’

Avrupa Birliği’nin en yüksek yargı organı Avrupa Adalet Divanı’nın baş danışmanı Yves Bot, Slovakya ve Macaristan’ın zorunlu mülteci kabulüne ilişkin AB kararına karşı açtıkları davanın reddedilmesi gerektiğini söyledi

Baş danışman ‘dava reddedilmeli’

Avrupa Birliği’nin en yüksek yargı organı Avrupa Adalet Divanı’nın baş danışmanı Yves Bot, Slovakya ve Macaristan’ın zorunlu mülteci kabulüne ilişkin AB kararına karşı açtıkları davanın reddedilmesi gerektiğini söyledi

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:15
Baş danışman ‘dava reddedilmeli’
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İKİ Doğu Avrupa ülkesi, komşuları Polonya’nın da desteğiyle AB’nin 2015 yılında kabul ettiği ve üye ülkelerden her birinin belli sayıda mülteci kabul etmesini zorunlu kılan kararına karşı dava açmıştı. Ancak Avrupa Adalet Divanı’nın baş danışmanı Yves Bot, Slovakya ve Macaristan’ın öne sürdüğü iddiaların çoğunu reddetti ve zorunlu mülteci kabul programının ‘hizmet ettiği amacın gerçekleşmesine uygun’ olduğuna karar verdi. Bot, zorunlu mülteci kabul programının Yunanistan ve İtalya’nın mülteci kriziyle baş edebilmeleri için orantılı bir önlem olduğunu belirtti. Avrupa Adalet Divanı’nın nihai kararının tatil döneminin sona ermesinden sonra açıklanması bekleniyor. Mahkeme, başsavcının önerilerini kabul etmek zorunda değil, ancak genel olarak bunlara uyan kararlar alıyor.

BİR KİŞİYİ BİLE KABUL ETMEDİLER
Polonya ve Macaristan’da iktidarda olan milliyetçi ve Avrupa karşıtı hükümetler, AB programına rağmen bir tek mülteci bile kabul etmedi. Son yıllarda bazı AB ülkelerinde İslamcı militanların yaptığı saldırıları gerekçe gösteren Slovakya ve Çek Cumhuriyeti de bu konuda ayak sürüyor.Bu iki ülkenin Yunanistan ve İtalya gibi sınır ülkelerinin yanı sıra Almanya gibi AB’nin zengin ülkelerine yardımdan kaçınmaları AB içinde tartışmalara yol açıyor ve bloğun birliğini zedeliyor.

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Anahtar Kelimeler:
MülteciAvrupa BirliğiYves Bot
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