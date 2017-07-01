Barış görüşmelerinin ikinci etabı tamamlandı

ELN ve hükümet, Ekvatorda yaptığı barış müzakerelerinin ikinci etabını tamamladı. Hükümet adına müzakereleri yürüten Juan Camilo Restrepo, hükümetin FARC ile yürüttüğü barış sürecine atıfla Bu örnek büyük bir (barış) süreci(ni)n nasıl sonuçlar verdiğini gösterdi dedi. Camilo sözlerine, Barış diyaloglarının ikinci aşamasındaki ilerlemeden çok memnun kaldık. Ekvator hükümetine çok teşekkür ederiz diyerek devam etti.



Barış delegasyonu, görüşmelerin ikinci etabına dahil olan insani konular hakkında komisyonlar halinde çalışmaya devam edeceklerinin duyurdu. Müzakerelerin üçüncü etabı 24 Temmuzda yapılacak.



ELN ve hükümet arasındaki görüşmelerin ilk etabı geçtiğimiz Şubat ayında yapılmıştı.



FARC, hükümet ile yaptığı barış anlaşması kapsamında haziran ayında silahlarının tamamını bırakmıştı. Hükümet ise iyi niyet göstergesi olarak FARC'ın lider kadrosundan tutukluz"Martín Sombra" takma adlı Ely Mejía Mendoza, hükümet ile imzalanan barış anlaşması kapsamında şartlı tahliye edildi.