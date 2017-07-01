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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Barış görüşmelerinin ikinci etabı tamamlandı

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile barış süreci yürüten Kolombiya Hükümeti, ülkenin ikinci büyük silahlı örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile görüşmelerin ikinci etabını tamamladı. Barış delegasyonu, Papa Francisconun eylül ayındaki Güney Amerika gezisinden önce taraflar arasında anlaşmaya varılmasını planlıyor

Barış görüşmelerinin ikinci etabı tamamlandı

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile barış süreci yürüten Kolombiya Hükümeti, ülkenin ikinci büyük silahlı örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile görüşmelerin ikinci etabını tamamladı. Barış delegasyonu, Papa Francisconun eylül ayındaki Güney Amerika gezisinden önce taraflar arasında anlaşmaya varılmasını planlıyor

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:20
Barış görüşmelerinin ikinci etabı tamamlandı
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ELN ve hükümet, Ekvatorda yaptığı barış müzakerelerinin ikinci etabını tamamladı. Hükümet adına müzakereleri yürüten Juan Camilo Restrepo, hükümetin FARC ile yürüttüğü barış sürecine atıfla Bu örnek büyük bir (barış) süreci(ni)n nasıl sonuçlar verdiğini gösterdi dedi. Camilo sözlerine, Barış diyaloglarının ikinci aşamasındaki ilerlemeden çok memnun kaldık. Ekvator hükümetine çok teşekkür ederiz diyerek devam etti.
 
Barış delegasyonu, görüşmelerin ikinci etabına dahil olan insani konular hakkında komisyonlar halinde çalışmaya devam edeceklerinin duyurdu. Müzakerelerin üçüncü etabı 24 Temmuzda yapılacak.
 
ELN ve hükümet arasındaki görüşmelerin ilk etabı geçtiğimiz Şubat ayında yapılmıştı.
 
FARC, hükümet ile yaptığı barış anlaşması kapsamında haziran ayında silahlarının tamamını bırakmıştı. Hükümet ise iyi niyet göstergesi olarak FARC'ın lider kadrosundan tutukluz"Martín Sombra" takma adlı Ely Mejía Mendoza, hükümet ile imzalanan barış anlaşması kapsamında şartlı tahliye edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Barış GörüşmeleriKolombiya Devrimci Silahlı GüçleriFarcPapa Francisco
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