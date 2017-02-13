Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.543
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6099
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Şubat Günlük Burç Yorumu
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...

Barajdaki delik nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Kaliforniya eyaletinde Oroville Baraj Gölü'ndeki delik nedeniyle su baskını yaşanmasından endişe eden yetkililer, kasaba ve etrafındaki yerleşim yerleri için tahliye kararı verdi

Barajdaki delik nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Kaliforniya eyaletinde Oroville Baraj Gölü'ndeki delik nedeniyle su baskını yaşanmasından endişe eden yetkililer, kasaba ve etrafındaki yerleşim yerleri için tahliye kararı verdi

13 Şubat 2017 Pazartesi 08:12
Barajdaki delik nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
banner404

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yağmur suyuyla seviyesi  yükselen baraj gölündeki deliğin yerleşim yerleri için tehlike oluşturması  nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, ABD'nin  en yüksek barajı Oroville Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesine yol açtı.  Su seviyesini azaltmak için tahliye savağını kullanmak isteyen görevliler, bu  bölümde delik olduğunu fark etti.
Deliğin büyümeye başlaması ve su baskınlarına neden olması riski  nedeniyle yetkililer, yaklaşık 16 bin nüfuslu Oroville kasabası ve civarındaki  yerleşim yerlerinde yaşayanlara bölgeden ayrılmaları ve yüksek yerlere gitmeleri  çağrısında bulundu.
Tahliye kararının ardından binlerce kişinin araçlarıyla bölgeden  ayrılmak için harekete geçtiği, yollarda uzun kuyruklar oluştuğu bildirildi.
Butte Bölgesi Şerifliği’nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR. Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR. Bu bir TATBİKAT DEĞİLDİR” yazıldı.
Vatandaşlardan, yaşlı ve engelli komşularının tahliyesi için  görevlileri uyarmaları da istendi.
Yetkililer, barajın genel durumunun iyi olduğunu ancak tahliye  savağındaki arızanın tehlike oluşturduğunu, sorunun giderilmesi için  çalışıldığını açıkladı.
Los Angeles Times gazetesi, sorunun giderilmesinin maliyetinin 100 ile  200 milyon dolar arasında masrafa yol açabileceği tahmininde bulundu.
Kaliforniya Valiliği, 1968'de inşa edilen Oroville Baraj Gölü'nden hem  tarım alanları hem de yerleşim yerlerine su veriyor.
Öte yandan, barajdaki su seviyesinin, aşırı yağışların ardından  tarihinde ilk kez bu kadar yükseldiği bildirildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KaliforniyaOroville Baraj Gölü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da helikopter kazası
Rusya'da helikopter kazası
İsviçre göçmen yasasını kabul etti
İsviçre göçmen yasasını kabul etti
Havalimanında gaz alarmı
Havalimanında gaz alarmı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals