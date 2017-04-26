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Barack Obama'dan 400 bin dolarlık anlaşma!

ABD'nin eski Başkanı Obama, bir firmanın organize edeceği konferansta konuşmak için 400 bin dolar ücret alacak

Barack Obama'dan 400 bin dolarlık anlaşma!

ABD'nin eski Başkanı Obama, bir firmanın organize edeceği konferansta konuşmak için 400 bin dolar ücret alacak

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:27
Barack Obama'dan 400 bin dolarlık anlaşma!
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ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, bir Wall Street firmasının düzenleyeceği konferansta konuşma yapmak için 400 bin dolar ücret alacağı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkenin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te faaliyet gösteren Cantor Fitzgerald adlı şirketin, Obama'nın yapacağı konuşma için eski başkana 400 bin dolar ödeyeceği belirtildi. 
Cantor Fitzgerald firmasının eylül ayında düzenleyeceği sağlık konferansında ana konuşmacı olarak boy gösterecek Obama'nın, konferansın öğle yemeğinde konuşacağı kaydedildi. 
Obama, başkanlığı sırasında, 2008'de başlayan finansal kriz ve ardından yaşanan ekonomik resesyonla ilgili Wall Street'teki şirketleri sorumlu göstermiş ve krizin büyük ölçüde bu firmaların faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Barack ObamaABD
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