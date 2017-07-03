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Bangladeş'te fabrikada patlama

Bangladeş'te hazır giyim fabrikasında kazanın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

Bangladeş'te fabrikada patlama

Bangladeş'te hazır giyim fabrikasında kazanın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:06
Bangladeş'te fabrikada patlama
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BANGLADEŞ'İN başkenti Dakka'daki Gazipur sanayi bölgesinde bulunan altı katlı Multifabs isimli hazır giyim fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Bangladeşli polis memuru Harunur Rashid, "Korkunç bir olay. Fabrikanın kazanı patladı ve diğer binalara sıçradı. İtfaiye görevlileri olaya müdahale ederek, arama kurtarma çalışmaları yürütüyor" dedi.
Avrupa'ya ürünlerini ihraç eden hazır giyim fabrikası Multifabs, 1992 yılında faaliyete geçerek, 2010 yılında 3 bin 500 çalışanı ile 20 milyon dolarlık ihracat bütçesine ulaştı. Bangladeş'te aylık ücreti en az 68 dolar olan 4 milyon çoğunlukla kadın işçi ile birlikte 4 bin 500'den fazla giyim fabrikası bulunuyor. Güney Asya ülkelerinin endüstrisinde havalandırma ve hava soğutucu gibi temel donanımları bulunmadığından iş yeri güvenliği zayıflığı nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybediyor. Bangladeş'te 2013 yılında bir fabrikanın çökmesi sonucu bin 100'den fazla işçi hayatını kaybetmişti 

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Anahtar Kelimeler:
BangladeşPatlama
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