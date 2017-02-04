Ayrılık acısı ünlü şarkıcıyı yıktı

DÜNYACA ünlü şarkıcı Kylie Minogue ve nişanlısı Joshua Sasse’nin, ihanet iddiasıyla ayrılması, magazin dünyasına bomba gibi düştü. 18 aydır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl şubat ayında nişanlanan ikiliden Sasse’nin iddialara göre İspanyol oyuncu Marta Milans’la yakınlaşması, Minogue’u çileden çıkarttı. Daily Mail’in haberine göre şarkıcı, sert tartışmalar sonrasında 29 yaşındaki nişanlısını Londra’daki evinden kovdu. Öte yandan Minogue’un arkadaşları, şarkıcının ayrılık sonrası kelimenin tam anlamıyla yıkıldığını ve kalbinin kırık olduğunu belirtti.