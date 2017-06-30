Avustralya'nın en kalabalık şehri Melbourne olacak

AVUSTRALYA'DA nüfusu hızla artan Melbourne'un, Sydney'i geride bırakarak ülkenin en kalabalık şehri olması bekleniyor.

Avustralya İstatistik Kurumu (ABS) tarafından açıklanan veriler, nüfusu yılda yüzde 12 artan Melbourne'un, nüfusu yüzde 10 artan Sydney'i geride bırakarak, 2050 yılından önce ülkenin en kalabalık kenti olabileceğini ortaya koydu.

ABS'in son verilerine göre Sydney, beş milyon nüfusuyla hala ülkenin en kalabalık kenti. Öte yandan gerek Avustralya içinden gerekse yurt dışından aldığı göç ile nüfusu dört milyon 640 bine ulaşan Melbourne, 2006 yılında Sydney ile arasındaki 472 bin farkı 2016 verilerine göre 363 bine indirmiş durumda.

Melbourne'deki nüfus artışında dünyanın en yaşanılabilir kenti seçilmesi etkili oldu

Melbourne'un, Economist Intelligence Unit adlı kuruluş tarafından üst üste altı kez "dünyanın en yaşanabilir kentleri" sırlamasında birinci seçilmesi, şehrin nüfusunun artmasında etkili oldu.

Kentin sağlık, eğitim, istikrar, kültür, altyapı ve çevre konuları gibi 30 farklı kriterin baz alındığı seçmelerde ilk sıraya yerleşmesi, ilgi odağı haline gelmesini sağladı. Özellikle Asya ülkelerinden göç yoluyla işçi veya öğrenci statüsünde ya da ticari vizeyle gelenlerin Melbourne'ü tercih etmesi nüfus artışındaki önemli etkenlerden biri.

Sydney'de artan konut fiyatları iç göçü tetikledi

Avustralya'nın en kalabalık kenti Sydney'de konut fiyatlarının hızlı artışına paralel olarak hayat şartlarının zorlaşması, iç göçün yönünü Melbourne'e çevirmesine neden oldu.

Son verilere göre, Sydney'de ortalama konut fiyatları 715 bin ila bir milyon 150 bin Avustralya dolarına yükselirken, Melbourne'de bu fiyatlar 495 bin ile 850 bin arasında.

Melbourne, Avustralya'nın en düzenli şehirleri arasında

Victoria eyaletinin başkenti olan ve 1835 yılında kurulan Melbourne, düzenli hayatı, yeşil alanları, plajları, iş sahaları ile Avustralyalıların son yıllardaki gözdesi.

Şehri ortadan ayıran Yarra Nehri'nin çevresine kurulan kentin trafik yükünü, halk arasında "yeşil limuzin" olarak anılan tramvaylar çekiyor. Tamamı şehir merkezine ulaşan tramvaylardan halk, Melbourne'un merkezinde ücretsiz yararlanıyor.

Melbourne ayrıca "Beyaz Gece", "Moomba" gibi yüz binlerce kişinin katılımıyla yapılan festivallerin yanı sıra Avustralya Açık Tenis Turnuvası ve Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews ve Melbourne Belediye Başkanı Robert Doyle, 200 milletten insanın yaşadığı, 240 dilin konuşulduğu ve 105 inancın gözlendiği kenti her fırsatta Avustralya'nın çok kültürlülük başkenti olarak nitelendiriyor.

Çok kültürlülüğü benimseyen eyalet yönetiminin katkılarıyla Melbourne'e hakim olan hoşgörü ve uyum, kentin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.

Melbourne'de 200 binden fazla Müslüman ve yaklaşık 60 bin Türk yaşıyor.