Avrupa’ya da laptop yasağı

İNGİLİZ basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeye getirdiği ‘elektronik cihaz yasağı’ uygulamasını İngiltere dahil tüm Avrupa’ya yaymaya hazırlandığını öne sürdü. The Times gazetesinin haberine göre ABD’ye doğrudan uçuşlarda yolcuların kabine cep telefonundan büyük elektronik cihazlarla girişine yönelik yasak bazı Avrupa havalimanlarında da uygulanmaya başlanacak.

Saldırı istihbaratı

Washington daha önce Türkiye, Mısır, Ürdün, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’ten ABD’ye uçan havayolu şirketlerinden yasağın uygulanmasını istemişti. ABD’den kısa süre sonra İngiltere de bahsi geçen ülkelerden topraklarına yapılan direkt uçuşlarda aynı yasağın geçerli olacağını açıklamıştı. Yasak kararı, terör örgütü DEAŞ’ın ABD uçuşlarında, laptoplara yerleştirilen bombalarla saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine uygulamaya koyulmuştu. Yerel basında çıkan haberlerde, teröristlerin İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerden gerçekleşen ABD uçuşlarını da hedef alabileceği uyarısı yer almıştı.