Askerlik arkadaşları onun için buluştu

ALMANYA’YA 20 yıl önce gidip işçi olarak çalışan Denizlili Göker Gürel, geçen yıl kolon kanserine yakalandı. Münih’te yaşayan 3 çocuk babası Gürel’in ameliyatla kalın bağırsağının 19 santimetresi alındı, 36 kür kemoterapi gördü. Bir yıllık mücadele sonunda Gürel, hastalığı yenip, normal yaşamına döndü. Gürel’in hastalığı yenmesi üzerine 32 yıl önce Bolu Dağ Komando Tugayı’nda birlikte askerlik yaptığı arkadaşları ve komutanları vefa örneği gösterip, Bodrum’da sürpriz bir buluşma düzenledi. Birlikte vatani görevini yaptığı Erzurum, Konya, Ankara, İstanbul, Yalova, Sakarya, İzmir’den 32 asker arkadaşı Bodrum’da buluştu. Buluşmada kanseri yenen Göker Gürel, asker arkadaşları tarafından geçmiş olsun dilekleriyle karşılandı.

DENİZDE KOMANDO YEMİNİ ETTİLER

Bodrum’daki Mazı Mahallesi’nde bir pansiyonda buluşan asker arkadaşları, anılarını tazeledi, Gürel’in hastalığı yenmesi nedeniyle havai fişekler atıldı. 32 yıl önce Bolu’da Tabur Komutanı olan emekli Albay Sayın Erdede, denizin içinde eski askerlerine komando yemini ettirdi. Ellerinde Türk bayrağıyla denizin içinde komando yemini eden eski askerler, sahildeki vatandaşlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

‘ARTIK HAYATA DAHA SIKI SARILDIM’

Buluşmanın onur konuğu Gürel, hastalığı yendikten sonra hayatının en güzel üç gününü yaşadığını belirterek şöyle dedi:



“Zorlu bir sürecin ardından hayatımın en güzel sürprizini yaşadım. 32 yıl önce vatan savunması için birlikte görev yaptığım asker arkadaşlarım ile bir araya gelmek beni çok mutlu etti. Bu sürprizle sanki yeniden doğdum, üç gün boyunca arkadaşlarımla anıları yad ettik. Yaptıkları sürpriz için arkadaşlarıma teşekkür ederim. Artık hayata daha sıkı bağlandım.”