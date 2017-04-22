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askeri üsse saldırıda 140 asker öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen saldırıda saatlerce süren çatışmanın ardından saldırganlar etkisiz hale getirildi. Reuters haber ajansı 140 güvenlik görevlisinin öldüğünü aktardı.

askeri üsse saldırıda 140 asker öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen saldırıda saatlerce süren çatışmanın ardından saldırganlar etkisiz hale getirildi. Reuters haber ajansı 140 güvenlik görevlisinin öldüğünü aktardı.

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:26
askeri üsse saldırıda 140 asker öldü
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209. ŞAHİN Kolordu Komutanlığı sözcüsünün Yardımcısı Nasratullah Camşidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniformalı 6 saldırganın, kolordunun içine girerek ateş açtığını söyledi.

Yaklaşık 5 saat süren çatışmanın ardından 5 saldırganın öldürüldüğünü ifade eden Cemşidi, bir saldırganın sağ ele geçirildiğini belirtti.

Cemşidi, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının henüz netleşmediğini kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen, kolorduda görevli bir asker, çatışmada yaklaşık 140 güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani saldırıyı kınadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Taliban'ın, Mezar-ı Şerif şehri yakınlarında Afgan ordusunda ait bir kampa saldırı düzenleyip aralarında askerler ve sivillerin bulunduğu 50'den fazla kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, aralarında bazı komutanların da bulunduğu 500 kişinin öldüğünü veya yaralandığını öne sürmüştü.

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Son Güncelleme: 22.04.2017 14:33
Anahtar Kelimeler:
AfganistanBelhKolordu Komutanlığı
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