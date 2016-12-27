banner428
banner405

Askeri mahkemeler kaldırıldı

Kırgızistan’da askeri mahkemelerin kaldırıldığı bildirildi

Askeri mahkemeler kaldırıldı
banner404
CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı  Almazbek Atambayev'in, askeri mahkemelerin kaldırılmasını öngören kanun  değişikliğini onayladığı belirtildi.
 
Açıklamada, Atambayev’in yargı reformlarını yürütmek üzere verdiği  talimatını yerine getiren Cumhurbaşkanlığı Yargı Reformu Konseyi'nin uzman  çalışma grubu ile aldığı kararda, adaletin verimliliğini ve kalitesini artırmak  ve mahkemelerdeki kadroların, mali ve teknik donanımının iyileştirilmesi için  askeri mahkemelerin kaldırılması gerektiğinin vurgulandığı anımsatıldı.
 
İstanbul’da 24 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen “Yolsuzlukla Mücadele  Konferansı”nda, askeri mahkemelerin kaldırılması ve buradaki davaların başka  mahkemelere verilmesiyle ilgili, Kırgızistan’a doğrudan tavsiyelerde bulunulduğu  belirtildi.
 
Yürürlüğe giren yasal düzenlemede, askeri mahkemelerdeki personelin  yerel mahkemelere geçeceği kaydedildi.
banner355
Etiketler; #askeri mahkeme #Kırgızistan #mahkeme #Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Manavgat'ta insanlık dramı
Sonraki Haber
Askeri mahkemeler kaldırıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.