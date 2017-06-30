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Askeri jetle evine gittiği iddia edilen komutana soruşturma

Fransa Hava Kuvvetleri'nin en üst düzey ikinci komutanının evine jetle gittiği iddia edildi. Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri konuyla ilgili soruşturma açtı

Askeri jetle evine gittiği iddia edilen komutana soruşturma

Fransa Hava Kuvvetleri'nin en üst düzey ikinci komutanının evine jetle gittiği iddia edildi. Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri konuyla ilgili soruşturma açtı

30 Haziran 2017 Cuma 14:35
Askeri jetle evine gittiği iddia edilen komutana soruşturma
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FRANSA Hava Kuvvetleri'nin en üst düzey ikinci komutanının jetle evine gittiği iddia edildi. Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri konuyla ilgili soruşturma açtı. 
 
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin ikinci komutanı olan ve Bordeaux'da görev yapan General Richard Reboul'ün ordunun eğitim için kullandığı Alphajet uçağını özel işleri için kullandığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. 
 
Açıklamada, soruşturmanın amacının, olayın aydınlatılması ve Hava Kuvvetleri'nin imkanlarının hangi çerçevede kullanılabildiğinin genel olarak anlaşılması olduğu ve soruşturma neticesinde disiplin cezası da dahil olmak üzere yaptırımlar uygulanabileceği kaydedildi. 
 
Konu hakkında Hava Kuvvetlerinin de iç soruşturma açtığı bildirildi. 
 
Fransız basını Reboul'ün, ülkenin batısındaki görev yeri Bordeaux'da ülkenin güneyindeki evine Alphajet uçağı ile Ağustos 2016'dan bu yana defalarca seyahat ettiğini öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Hava KuvvetleriSavunma Bakanlığı
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