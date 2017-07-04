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Aşk otelleri Küba'ya geri dönüyor

Devlet tarafından işletilen ve 1990'larda kapatılan aşk otelleri 'posadalar', yeniden Kübalıların yaşamına giriyor. Başkent Havana'da saatlik oda kiralamak isteyen çiftler, özel ev sahiplerinin yüksek ücret talep etmesi nedeniyle açık alanları tercih edince böyle bir karar alındı.

Aşk otelleri Küba'ya geri dönüyor

Devlet tarafından işletilen ve 1990'larda kapatılan aşk otelleri 'posadalar', yeniden Kübalıların yaşamına giriyor. Başkent Havana'da saatlik oda kiralamak isteyen çiftler, özel ev sahiplerinin yüksek ücret talep etmesi nedeniyle açık alanları tercih edince böyle bir karar alındı.

04 Temmuz 2017 Salı 10:09
Aşk otelleri Küba'ya geri dönüyor
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KÜBA'NIN başkenti Havana'da yerel yöneticiler, sevişmek isteyen çiftlere saatlik olarak oda kiralama üzerine kurulu otel sistemini yeniden hayata geçireceklerini açıkladı.

Devlet tarafından işletilen ve aşk otelleri olarak bilinen 'posadalar', 1990'lardaki ekonomik krizde kapatılmış ve otel binaları kasırga barınağı olarak kullanılmaya başlamıştı.

Bu boşluğu daha sonra özel ev sahipleri doldurmak istedi ancak bu küçük işletmeler, birçok Kübalının karşılamayacağı ücretler talep ediyor.

Havana'daki yetkililer, yeni kurulacak 'posadaların' daha ucuz olacağını ve Havana'da açık yerlerde sevişilmesinin sonlanmasına katkı sunacağını belirtti.

Özel ev sahipleri; klima sistemi, bir buzdolabı ve rahat bir yatağın bulunduğu bir odayı üç saat kiralama karşılığında 5 dolar ücret alıyor. Ancak bu, Kübalıların ortalama aylık maaşının (29.6 dolar) yaklaşık altıda birine tekabül ediyor ve birçok kişi bu ücreti karşılamıyor.

Devlet konut projeleri yetkilileri, yeni hayata geçirilecek beş 'posadanın' Havana'daki kalabalık ve sınırlı konut sorunlarıyla baş etmede insanlara yardımcı olacağını söyledi.

Havana'da birçok aile aynı konutta yaşıyor ve konut azlığı nedeniyle boşanan çiftler de bir arada yaşamak zorunda kalıyor.

Kentte çiftlerin parklarda, plajlarda ve Malecon Bulvarı'ndaki deniz kıyısında sevişmelerinin yaygın olduğu belirtiliyor.

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