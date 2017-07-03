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Asgari ücrete yüzde 50 zam

Venezuela'da hükümet giderek derinleşen politik ve ekonomik krize karşı mücadele etmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı

Asgari ücrete yüzde 50 zam

Venezuela'da hükümet giderek derinleşen politik ve ekonomik krize karşı mücadele etmeye çalışıyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:25
Asgari ücrete yüzde 50 zam
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BÖYLELİKLE enflasyonun şimdiye dek hiç görülmemiş rakamlara ulaştığı ülkede bu, 2017de asgari ücrete yapılmış üçüncü zam oldu. Öte yandan sokak eylemlerine ara vermeyen Maduro karşıtı sağ muhalefet, Maduro ve Kurucu Meclis karşıtı bir plebisit çağrısı yapmaya hazırlanıyor. 
Başkent Karakasta, eski devlet başkanı Hugo Chavez tarafından sağlık reformu ve fakirlik karşıtı programları içeren "Robinson Görevini uygulamaya koyuşunun 14. yıldönümü vesilesiyle konuşan Maduro, kamuda çalışan işçileri öğretmenler, sağlık çalışanları, polis ve asker olmak üzere geniş bir kesimi içerecek şekilde asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını duyurdu. Maduro, zammın 1 Temmuz4dan itibaren geçerli olduğunu söyledi. 
Yıllık enflasyonun yüzde 274 olduğu ülkede ocak ve mayıs aylarında asgari ücrete iki kez zamn yapılmıştı. Zaman kararlarının ülkedeki şiddet ortamının yatışmasına katkı sağlaması umuluyordu. 
Sağ muhalefetten plebisit çağrısı 
Öte yandan El Nacional gazetesi sağ muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası'ın (MUD) başkan Maduro ve Kurucu Meclise karşı plebisit çağrısı yapacağını duyurdu. Gazeteye göre plebisit 16 Temmuzda yapılacak ve Maduronun başkanlığının devamı ve  Kurucu Meclisin istenip istenmediği sorulacak. MUDun bugün bir açıklama yapması bekleniyor. 
Artan şiddet eylemlerini önlemek için başkan Maduro, 1 Mayısta Bolivarcı anayasanın "devleti dönüştürmek" amacıyla bir kurucu meclis toplamasına izin veren 347. maddesine dayanarak kurucu meclis oluşturma kararı almıştı. Maduro, böylelike çoğu sağ muhalefet üyelerinden oluşan ulusal meclisin önünün keserek ülkedeki siyasi krize son vermeyi amaçlıyor. Ancak muhalefet yasa dışı olduğu gerekçesiyle kurucu meclise de karşı çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretVenezuelaEkonomik KrizNicolas Maduro
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