Arkansas'ta gece kulübüne silahlı saldırı: 17 yaralı

ARKANSAS eyaletindeki Little Rock kentinde bulunan Power Ultra Lounge isimli gece kulübü nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Little Rock Polis Birimi, gece kulübünde saldırı meydana geldiğini, 16-20 yaş arasındaki 17 kişinin yaralandığını, 1 kişinin durumunun ise kritik olduğunu, saldırganın da henüz yakalanmadığını bildirdi. Öte yandan yetkililer, saldırının terör saldırısı olmadığını belirtti.

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