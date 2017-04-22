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Amerikan havayollarında yeni skandal

Amerikan Havayolları’na ait bir uçakta çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir havayolu çalışanı, ikiz bebeklerini taşıyan bir anne ile yaşadığı tartışmada kadına bağırıp saldırgan davranışlar gösteriyor. Olayın büyümesiyle diğer yolcular da işin içine dahil oluyor

Amerikan havayollarında yeni skandal

Amerikan Havayolları’na ait bir uçakta çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde bir havayolu çalışanı, ikiz bebeklerini taşıyan bir anne ile yaşadığı tartışmada kadına bağırıp saldırgan davranışlar gösteriyor. Olayın büyümesiyle diğer yolcular da işin içine dahil oluyor

22 Nisan 2017 Cumartesi 14:29
Amerikan havayollarında yeni skandal
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AMERİKAN Havayolları şirketine ait şok eden görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre bir havayolu çalışanı bebek arabasıyla ikiz bebeklerini taşıyan bir kadını itti. Ardından kadınla çalışanlar arasında tartışma başladı.
Kadın gözyaşları içinde kaldı. Yolculardan havayolu çalışanına tepki yükseldi. Surain Adyanthaya isimli yolcu olan biteni videoya çekti. Adyanthaya ‘Şu anda benim olduğum bir uçakta bebek arabasıyla yolculuk eden bir kadına şiddet uygulandı. Görevlilerden biri kadını itti. Şans eseri bebeği kaçırdı.' şeklinde videoda olanları paylaştı.
Yolculardan biri ise kadına sert davranan  havayolu görevlisine meydan okudu. Havayolu çalışanı  ismini soran yolcunun da üzerine yürüdü. Çalışan, yolcuya 'Bana vursana! Olayı bilmiyorsun bile' dedi. Yolcu ise 'Nerdeyse bir bebeği incitiyordun' diye cevap verdi.
Söz konusu havayolu çalışanının kadın yolcunun uçağa binmesinde eskortluk ettiği düşünülüyor. Geçtiğimiz hafta United Airlines havayolu şirlketinde de benzer bir oaly yaşanmış, bir yolcu yerde sürüklenerek görevliler tarafından uçaktan atılmıştı.

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AmerikaHavayollarıSkandalAmerikan Havayolları
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