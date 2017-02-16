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Ameliyat sırasında uyanan kadın yaşadığı acıyı anlattı

Korku filmi gibi bir ameliyat gerçekleşti. 44 yaşındaki kadın ameliyat sırasında uyandığında her şeyin bittiğini sanıyordu ancak doktorun neşter istediğini duydu.

Ameliyat sırasında uyanan kadın yaşadığı acıyı anlattı

Korku filmi gibi bir ameliyat gerçekleşti. 44 yaşındaki kadın ameliyat sırasında uyandığında her şeyin bittiğini sanıyordu ancak doktorun neşter istediğini duydu.

16 Şubat 2017 Perşembe 11:02
Ameliyat sırasında uyanan kadın yaşadığı acıyı anlattı
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KANADA'DA Donna Penner isimli kadın, yerel bir hastanede laparoskopi ameliyatı için randevu aldı. The Sun'ın haberine göre 44 yaşındaki kadın ameliyat sırasında uyandığında her şeyin bittiğini sanıyordu ancak doktorun "neşter, lütfen" dediğini duydu.

O sırada panikleyen Donna birkaç saniye sonra karnının kesildiğini hissetti. Talihsiz kadın yaşadığı dehşet verici anları anlattı:
"Hissettiğim acıyı kelimelerle anlatamam. Korkunçtu. Gözlerimi açamıyordum. Kalkmak istiyordum ama kalkamıyordum. Öyle uyuşmuştum ki sesimi çıkarmak beri dursun göz yaşlarım bile akmıyordu.",
Ameliyat sırasında hastanın uyanmasının gerçekleşme ihtimali %0.005. Kas gevşeticiler kullandığı için hasta uyandığını belli edemiyor. Nadir görülen bu durumun sezaryen ve kardiyotorasik operasyonlar sırasında, ve obez hastalarda gerçekleşme ihtimali daha yüksek.
 

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Anahtar Kelimeler:
KanadaAmeliyatDonna Penner
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