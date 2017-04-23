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Alnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı

41 yaşındaki kadın, 2 yıl önce yaptırdığı dermal dolgu ağrıya neden olunca doktora gitti. Dermal dolgunun içinden çıkanları mideniz kaldırmayabilir!

Alnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı

41 yaşındaki kadın, 2 yıl önce yaptırdığı dermal dolgu ağrıya neden olunca doktora gitti. Dermal dolgunun içinden çıkanları mideniz kaldırmayabilir!

23 Nisan 2017 Pazar 13:05
Alnından çıkanlar doktorları bile şaşırttı
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2 yıl önce yüzündeki kırışıklıkların etkisini azaltmak için yaptırdığı dermal dolgu enfeksiyona neden olunca operasyon geçirmek zorunda kalan kadının alnından çıkan iltihap şoke etti.
Tayland'da yaşayan 41 yaşındaki Nong Guang, enjeksiyonu yaptırdıktan sonra yüzü fazla yumuşak ve "pelte gibi" olunca bir problem olduğunu hissetti. Ancak Daily Mail'de yayınlanan habere göre geçtiğimiz ay ağrımaya başlayana kadar üzerine düşmedi. Hastaneye gittiğinde enfeksiyon olduğunu öğrendi. Doktorlar Guang'ın yüzündeki iltihabı alnına açtıkları küçük delikten sıkarak çıkarmak zorunda kaldı. 
Hastaneye gittiğinde enfeksiyon olduğunu öğrendi. Doktorlar Guang'ın yüzündeki iltihabı alnına açtıkları küçük delikten sıkarak çıkarmak zorunda kaldı. 
Guang'ın alnında dokununca bir çukur oluşuyor ancak iyileştiği için şükrediyor. 
 

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Son Güncelleme: 23.04.2017 13:16
Anahtar Kelimeler:
DolguAlın
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