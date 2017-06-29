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Almanya'dan 'uygunsuz' çıkış! Erdoğan'ın mitingi...

Dışişleri Bakanı Gabriel, Ankara'dan resmi bir talep geldiğini ancak Berlin yönetiminin herhangi bir etkinliğe sıcak bakmadığını söyledi

Almanya'dan 'uygunsuz' çıkış! Erdoğan'ın mitingi...

Dışişleri Bakanı Gabriel, Ankara'dan resmi bir talep geldiğini ancak Berlin yönetiminin herhangi bir etkinliğe sıcak bakmadığını söyledi

29 Haziran 2017 Perşembe 11:43
Almanya'dan 'uygunsuz' çıkış! Erdoğan'ın mitingi...
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ALMANYA'nın Hamburg kentinde gelecek hafta yapılacak G20 zirvesi öncesinde Ankara-Berlin hattında ipler geriliyor.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting düzenlemesine karşı çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, herhangi bir etkinliğin 'uygunsuz' olacağını savundu.
 
Çarşamba günü Rusya'da gazetecilere açıklama yapan Gabriel, Türkiye'den resmi bir talep geldiğini aktardı.
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen hafta "Referandum sürecinde yaşanan tatsız hadiselerin tekrar edilmemesi için Alman makamlarının belirli bir sorumluluk ve olgunluk içerisinde hareket etmesi gerekir. Güvenliğin sağlanması, salonlar... Şimdi biz tabii ona bakıyoruz. Böyle bir uygun ortam oluşursa böyle bir toplantı yapılabilir. Tabii Hamburg'da yapılmayacak çünkü orada G20 var. Onun kendine göre bir güvenlik ağı var. Vatandaşlarımızın orada bir sıkıntıya girmemesi için ama bir başka şehirde olabilir" demişti.
 
Türkiye ve Almanya arasında son aylarda tansiyon yüksek. Berlin yönetiminin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok sayıda askere sığınma vermesiyle başlayan gerilimde son olarak Almanya İncirlik üssünden çekilme kararı almıştı.

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Son Güncelleme: 29.06.2017 11:58
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBerlinG20 Zirvesi
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