Almanya’da yağmurlu günlerin sonu göründü

ALMANYA günlerdir aralıksız yağan yağmurlarla, sular altında kaldı. Birçok dere ve ırmak taştı. Sular evlerin bodrum katlarını bastı. Yollar sular altında kalırken, devrilen ağaçlar trafiği bir çok yerde felç etti. Berlin’de metro seferleri olumsuz etkilendi. Bazı hatlarda metro seferleri iptal edildi. Yağmurdan en çok etkilenen Aşağı Saksonya ve Thüringen eyaletleri oldu. Thüringen’de yolların sular altında kalması ve ağaçların devrilmesi sonucu 13 cadde ve karayolu trafiği kapatıldı. Aşağı Saksonya’da Hildesheim kenti sel baskınlarına karşı kum torbalarıyla mücadele ediyor.

GENÇ SÜRÜCÜ KAZADA ÖLDÜ

Berlin ve Brandenburg’ta kötü hava alarmı verildi. Halka “Perşembe sabahına kadar pencere ve kapılarınızı kapalı tutun” çağrısı yapıldı. Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nde Schwaigern’de 19 yaşındaki sürücü, yolda su birikintisine hızla girdiği için direksiyon kontrolünü kaybetti. Aracı takla atan genç olay yerinde öldü. Doğu ve Batı’da yağmurların pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sıcakların tekrar döneceği ve bir anda 30 dereceye çıkacağı bekleniyor.