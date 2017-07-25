Almanya’da Giresun’u tanıtacaklar

ALMANYA’NIN Duisburg kentinde 25 Temmuz 2 Ağustos arasında gerçekleştirilecek proje kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Özdemir başkanlığında yola çıkan 15 öğrenci, sekiz gün boyunca çeşitli programlara katılacak. Giresun Belediyesi tarafından yürütülen proje Duisburg Güney Bölgesi Gençlik ve Çocuk Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Proje kapsamından Duisburg’un Türk ve Alman gençlerin bakış açısından fotoğrafları çekilecek ve gençler iki ülke kültüründen, folklorundan, sosyal yaşamından örnekler sunacak.
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