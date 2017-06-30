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Almanya’da CHP’liler 45 kilometrelik yürüyüş başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne Avrupalı CHP’liler de desteklerini sürdürüyor. CHP Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Birliği üyeleri, Köln Başkonsolosluğu önünden başlayan ve Düsseldorf Başkonsolosluğu önünde sona erecek bir yürüyüş başlattı

Almanya’da CHP’liler 45 kilometrelik yürüyüş başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne Avrupalı CHP’liler de desteklerini sürdürüyor. CHP Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Birliği üyeleri, Köln Başkonsolosluğu önünden başlayan ve Düsseldorf Başkonsolosluğu önünde sona erecek bir yürüyüş başlattı

30 Haziran 2017 Cuma 15:22
Almanya’da CHP’liler 45 kilometrelik yürüyüş başlattı
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CHP’LİLERİN “Türkiye’de adalet, her yerde adalet” sloganıyla başlattığı 45 kilometrelik yürüyüşün, molalarla birlikte yaklaşık 12 saatte tamamlanması bekleniyor. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrağının yanı sıra Türkçe, Almanca ve İngilizce ‘Adalet’ yazılı dövizler taşıyor. Zaman zaman İzmir Marşı’nı söyleyen grup, “Hak, hukuk, adalet” sloganı atıyor.
Yürüyüşe katılan CHP NRW Birliği Üyesi Gülcan Demir, “Adalet, kutsal bir kavram. İnsanın olduğu her yerde adaletin olduğuna inanıyoruz; bu bir mecburiyettir. Türkiye’de haksız yere içeri atılan insanların sesi olmak istiyoruz” dedi.

‘ADALET GELENE KADAR YÜRÜYECEĞİZ’

CHP NRW Birliği Başkanı İbrahim Vural ise yürüyüş hakkında şunları söyledi: “Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şeyden bahsedilmesi mümkün değildir. Adalet, herkese lazımdır. Adalet eşittir insanlıktır, demokrasidir, haktır, hukuktur. Türkiye’deki 80 milyon kişi için adalet istiyoruz. Karnımızı doyurduğumuz ülkelerde bize yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa karşı da adalet kavramını savunuyoruz. Biz kavgadan yana değiliz. Provokasyonlara meydan vermeyeceğiz. Barışçıl bir adalet yürüyüşü arıyoruz. Adalet eşittir barış. Barış yürüyüşümüz, barış ve kardeşlik içinde devam edecek. Türkiye’ye adalet gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

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