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Almanya'ya ambargo şoku! Türkiye açığı kapatıyor...

Almanya Türkiye'ye karşı hamlelerini sertleştirdi. Tankların tamiri için gerekli parçaları yollamıyor. Ancak Türkiye yerli imkanlarıyla bu açığı kapatıyor

Almanya'ya ambargo şoku! Türkiye açığı kapatıyor...

Almanya Türkiye'ye karşı hamlelerini sertleştirdi. Tankların tamiri için gerekli parçaları yollamıyor. Ancak Türkiye yerli imkanlarıyla bu açığı kapatıyor

25 Mart 2017 Cumartesi 11:07
Almanya'ya ambargo şoku! Türkiye açığı kapatıyor...
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ALMANYA, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda zarar gören Leopard tanklarının parçaları için Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Ancak bu hamle, operasyonları aksatmayacak. Çünkü Türkiye, tank üretim ve modernizasyonunda yıllardır sürdürdüğü milli hamlelerle birçok konuda kendine yeter hale geldi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Zaten dışarıdan temin edemediğimiz silahların hızla yerlileştirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Almanya'nın bugüne kadar bize vermediği silahların aslında şu anda biz Türkiye'de üretimine de başlattık” demişti. Halen tankların elektroniğinde Aselsan, namlu ve silah sistemlerinde ise MKE'nin yerli çözümleri uygulanıyor. Bozulan tank ve zırhlılar, TSK'nın Sakarya-Arifiye ve Kayseri'deki fabrikalarında tamir görerek yeniden cepheye dönüyor. Savunma sanayii kaynakları Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinde geldiği noktaya ilişkin şu bilgileri verdi:

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEZ

Alman silah ambargosu mühimmat açısından Türkiye'yi etkilemez. Zamanında mühimmatla ilgili teknolojiyi Almanlardan aldık, ancak bugün artık bunları Türkiye üretiyor. Hem Almanya'nın bu kararıyla Türkiye, alternatif pazarlara da yönelecektir. Zaten MKE'nin kapasite artışına giderek bu sorunu tamamen milli olarak çözme kabiliyeti de var. Hükümet yerli üretimi desteklemek üzere AR-GE'ye de büyük kaynak ayırıyor. Leopard 1 tanklarını modernize eden, Leopard 2A4 tanklarını da geliştirip Leopard 2NG'nin bir örneğini ortaya koyan Aselsan, tankın elektronik sistemleri ve atış kontrol bilgisayarına imza atıyor.

MOTOR HARİÇ HER PARÇA

TSK'nın Sakarya ve Kayseri'deki fabrikalarında ise mekanik sistemler konusunda (palet, zırh vb.) yapılamayacak onarım yok. Yine MKE de gerek silah gerekse tank namlusunda önemli bir milli kaynak. Bugün Türkiye motor dışında her türlü tank parçasını milli imkanlarla üretebilir. Buna karşın anlaşmalar gereği bağımlılık yaratan parçaların temininde sıkıntı olsa da bu sorunu aşma yöntemleri de var. Hurdaya ayrılan tanklardan parça teminiyle tanklara sıfır ayarında onarım yapılıyor. Bu fabrikalarda hasar görmüş bir tank tamamen soyulup yeniden giydirilebiliyor. Arızalanan bir motor ise burada tamamen rektifiye edilebiliyor. Kara Kuvvetleri'nde kullanılan Alman yapımı G-3 tüfeklerin yerini ise zaten yerli tüfekler almaya başladı. Alman silahları zamanla TSK envanterinden çıkarılacak.

Kaynak:  Yeni Şafak

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeTank
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