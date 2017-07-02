Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.536
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5887
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Karpuz kışa nasıl saklanır?
Karpuz kışa nasıl saklanır?
İnternette devrim! Artık böyle olacak
İnternette devrim! Artık böyle olacak
Püfür püfür teknoloji
Püfür püfür teknoloji

Almanya onayladı iddiası: 3 nükleer denizaltı...

Almanya'nın İsrail'e 3 denizaltı satışına daha yeşil ışık yaktığı iddia edildi

Almanya onayladı iddiası: 3 nükleer denizaltı...

Almanya'nın İsrail'e 3 denizaltı satışına daha yeşil ışık yaktığı iddia edildi

02 Temmuz 2017 Pazar 22:38
Almanya onayladı iddiası: 3 nükleer denizaltı...
banner404

SPİEGEL dergisinde yer alan haberde, gizli kararlar alan Federal Güvenlik Konseyinin (Bundessicherheitsrat), Thyssen-Krupp şirketinin, Kiel
kentinde inşa etmek istediği ve nükleer başlıklı füze taşıyabilen "Dolphin" tipi 3 denizaltının satış anlaşmasına onay verdiği belirtildi.

"İSRAİL ORDUSUNA RAĞMEN"

Haberde, Alman hükümetinin daha önceki satışlarda yaptığı gibi bu satışı da sübvanse edeceği sinyalini verdiği ve böylelikle toplam 1,5 milyar avro maliyetin üçte birini üstlenebileceği ifade edildi.

Bu anlaşmanın gölgesinde İsrail'de yolsuzluk iddialarının bulunduğuna işaret edilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun avukatının aynı zamanda İsrail'de Thyssen Krupp'un hukuk danışmanlığını yaptığı belirtildi. Haberde, bunun, Netanyahu'nun İsrail ordusuna rağmen bu anlaşmayı gerçekleştirmek istemesini açıklayabileceği yorumu yapıldı.

"İPTAL İMKANI..."

Haberde, anlaşmada, söz konusu iddiaların kanıtlanması durumunda Almanya'ya sözleşmeyi iptal edebilme imkanı verildiği aktarıldı. 
Bu anlaşmanın dışında İsrail'in "Dolphin" tipi 5 denizaltıya sahip olduğu, altıncısının yapımına ise devam edildiği kaydedildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 02.07.2017 22:40
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaIsrailİddiaNükleer Denizaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcaklık o ülkede 60 dereceye yükseldi
Sıcaklık o ülkede 60 dereceye yükseldi
Çin ile ABD arasında yüksek gerilim: Savaş gemileri ve jetler...
Çin ile ABD arasında yüksek gerilim: Savaş gemileri ve jetler...
Esad sivillere saldırdı: 16 ölü
Esad sivillere saldırdı: 16 ölü

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals