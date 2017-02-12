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Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier oldu

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier oldu

12 Şubat 2017 Pazar 18:32
Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
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BİN 260 üyeli Federal Seçiciler Kurulu tarafından bugün yapılan seçimde ilk turda 931 oy alan Dış işleri eski Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'nın 12. Cumhurbaşkanı seçildi.  Almanya'da cumhurbaşkanını belirleyen Federal Meclisin (Bundestag) 630  milletvekilinin yanı sıra eyalet meclislerinin belirlediği aynı sayıda delegeden  oluşan Federal Seçiciler Kurulu (Bundesversammlung) tarafından Berlin'deki  Reichstag binasında yapılan seçimde Steinmeier, ilk turda bin 239  geçerli oyun  931'ini alarak 5 yıllık süre için Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı oldu.
19 MART'TA GÖREVİ ALACAK 
 Bin 253 delegenin katıldığı ve 14 oyun geçersiz sayıldığı oylamada,  Sol Parti adayı Christoph Butterwegge 128, aşırı sağcı popülist Almanya için  Alternativ (AfD) partisinin adayı Alfred Glaser 42, Hür seçmenlerin adayı  Alexander Hold 25 ve Korsanlar Partisi'nin adayı Engelbert Sonneberg de 10 oy  aldı, 103 delege çekimser oy kullandı. Aralarında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın da  bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin izlediği oylamayı Cumhurbaşkanı  Joachim Gauck, Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender ve eski Cumhurbaşkanı Christian  Wulff de davetlilerle tribünden takip etti. Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert oylama öncesinde yaptığı  konuşmada hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Gauck kurul tarafından ayakta  alkışlandı. Eyalet meclislerinin belirledikleri delegeler arasında Federal  Seçiciler Kurulunda kamuoyunda tanınan isimler de oy kullandı.Oy kullananlar arasında Alman Milli Takımının teknik direktörü Joachim  Löw, Türk asıllı yazarlar Feridun Zaimoğlu ve Ranan Demirkan, şarkıcı Peter  Maffay, futbol hakemi Bibiana Steinhaus gibi isimler de yer alıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaCumhurbaşkanıFrank-Walter Steinmeier
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