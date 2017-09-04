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Almanya'da Türklerin yaşadığı bölgede yangın

Almanya'da Türklerin yaşadığı bölgede yangın çıktı. Yangında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Almanya'da Türklerin yaşadığı bölgede yangın

Almanya'da Türklerin yaşadığı bölgede yangın çıktı. Yangında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

04 Eylül 2017 Pazartesi 22:59
Almanya'da Türklerin yaşadığı bölgede yangın
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ALMANYA'NIN Duisburg şehrinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Meiderich semtinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
 
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletine bağlı Duisburg şehrinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Meiderich semtinde 19 kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıktı. Yangında, 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ağır yaralandı.
 
Türk, Polonyalı ve Romenlerin ikamet ettiği binada gece yarısında çıkan yangın itfaiyenin saatler süren çalışmaları sonucu söndürülebildi.
 
Mahalle sakinleri itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarında yavaş çalıştıkları iddiasıyla tepki gösterdi.
 
Yangının tartışan iki şahıstan birinin apartmanı kundaklaması sonucu çıktığı iddia edildi.
 
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
 

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Almanya
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