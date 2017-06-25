Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Ramazan mesajı

STEİMEİER, birlikte yaşamın önemine vurgu yaparak, Ramazanın ortak yaşamın bir parçası olduğunu belirtti.
Steinmeier, mesajında, şu ifadelere yer verdi: “Birçok Müslüman ailede, derneklerde ve cemiyetlerde gayrimüslim komşularla birlikte iftar yemekleri yenildi.
Böylece barış ve hoşgörü mesajı veren herkese teşekkür ediyorum. Ramazanın Almanya’da ortak yaşamın doğal bir parçası olduğunu görmek güzel. Bu bayram bize gösteriyor ki birlikte sevinebiliyor, karşılıklı saygı ve ihtimam içerisinde birlikte yaşayabiliyoruz. Ben buna inanıyorum ve nerede olursa olsun bunun için çaba göstermeye devam edeceğim”.
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