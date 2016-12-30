Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77817
ALTIN
131.486
DOLAR
3.5257
STERLIN
4.3407
EURO
3.7212
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
banner416

Almanya Başbakanlığı için aday olmayacak!

Alman Der Spiegel dergisi, ülke siyasetine geri dönen Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'un, Almanya'da yapılacak seçimlerde Sosyal Demokratlar'ın (SPD) adayı olmayacağını yazdı

Almanya Başbakanlığı için aday olmayacak!

Alman Der Spiegel dergisi, ülke siyasetine geri dönen Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'un, Almanya'da yapılacak seçimlerde Sosyal Demokratlar'ın (SPD) adayı olmayacağını yazdı

30 Aralık 2016 Cuma 14:17
Almanya Başbakanlığı için aday olmayacak!
banner404

DER Spiegel, kaynak vermediği haberinde Schulz'un yakın çevresine Eylül 2017'de yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olmayacağını söylediğini duyurdu. 
Schulz'un kararı doğrulanırsa, bu SPD başkanı Sigmar Gabriel'in partinin tek başbakan adayı olmasının önünü açacak. 57 yaşındaki Gabriel, 4. dönem için yeniden aday olan Hrıstiyan Demokrat (CDU) Başbakan Angela Merkel'in rakibi olacak.  
BAY ZİKZAK RAKİPSİZ KALDI 
Schulz kasımda yaptığı açıklamada AP'de yeniden aday olmayacağını ve bunun yerine Alman Federal Parlamentosu'nda bir sandalye alabilmek için seçimlere hazırlanacağını belirtmişti. 
Ancak Schulz, görevi bırakacak Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'ın makamını devralacağı ya da SPD'nin adayı olarak Merkel'e rakip olacağı şeklinde yapılan yorumları yanıtsız bırakmıştı. Birçok SPD üyesi gaflarıyla tanınan ve politika değişiklikleri nedeniyle 'Bay Zikzak' olarak tanınan Gabriel'in yerine Schulz'un seçimlerde Merkel'e rakip olmasını istiyordu.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya BaşbakanlığıAlman Der Spiegel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de "ateşkes ihlali" iddiası!
Suriye'de "ateşkes ihlali" iddiası!
35 ABD'li diplomat hakkında flaş gelişme
35 ABD'li diplomat hakkında flaş gelişme
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'e teklif
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Putin'e teklif

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals