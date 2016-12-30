Almanya Başbakanlığı için aday olmayacak!

DER Spiegel, kaynak vermediği haberinde Schulz'un yakın çevresine Eylül 2017'de yapılacak genel seçimlerde başbakan adayı olmayacağını söylediğini duyurdu.

Schulz'un kararı doğrulanırsa, bu SPD başkanı Sigmar Gabriel'in partinin tek başbakan adayı olmasının önünü açacak. 57 yaşındaki Gabriel, 4. dönem için yeniden aday olan Hrıstiyan Demokrat (CDU) Başbakan Angela Merkel'in rakibi olacak.

BAY ZİKZAK RAKİPSİZ KALDI

Schulz kasımda yaptığı açıklamada AP'de yeniden aday olmayacağını ve bunun yerine Alman Federal Parlamentosu'nda bir sandalye alabilmek için seçimlere hazırlanacağını belirtmişti.

Ancak Schulz, görevi bırakacak Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'ın makamını devralacağı ya da SPD'nin adayı olarak Merkel'e rakip olacağı şeklinde yapılan yorumları yanıtsız bırakmıştı. Birçok SPD üyesi gaflarıyla tanınan ve politika değişiklikleri nedeniyle 'Bay Zikzak' olarak tanınan Gabriel'in yerine Schulz'un seçimlerde Merkel'e rakip olmasını istiyordu.