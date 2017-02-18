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Almanlar uyardı! Bu bebekleri imha edin

Alman yetkililer, hackerların Bluetooth'u olan oyuncak bebeklere sızarak çocukların konuşmalarını dinleyebileceği uyarısında bulundu

Almanlar uyardı! Bu bebekleri imha edin

Alman yetkililer, hackerların Bluetooth'u olan oyuncak bebeklere sızarak çocukların konuşmalarını dinleyebileceği uyarısında bulundu

18 Şubat 2017 Cumartesi 13:55
Almanlar uyardı! Bu bebekleri imha edin
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TELEKOMÜNİKASYONDAN sorumlu gözetim kurumu Bundesnetzagentur, sahibinin sorularını interneti kullanarak yanıtlayabilen Cayla adlı oyuncak bebeklerin imha edilmesini istedi. Kurum bu çağrıyı Saarland Üniversitesi'nden Stefan Hessel adlı bir öğrencinin uyarısı üzerine yaptı.


KONUŞMALAR DİNLENİYOR
Hessel, bluetooth'u olan bir cihazın 10 metre mesafeden Cayla'nın hoparlör ve mikrofon sistemine bağlanabileceğini belirtti. Uzmanlar, hacker'ların oyuncak bebeklerin sistemindeki başka bir açık nedeniyle çocuklarla konuşabileceğini de söylüyor. Cayla'nın sistemindeki zafiyet Ocak 2015'te de ABD ve Avrupa'da tüketicilerin şikayetlerine neden olmuştu.

CASUSLUK CİHAZLARI YASAKLANDI

Dağıtımcı firma The Vivid Toy, bu uyarının ardından oyuncak bebeklerin sistemlerini güncelleyeceğini duyurdu. Oyuncağı üreten Genesis Toys şirketinden henüz açıklama yapılmadı.

Almanya'da casusluk amaçlı kullanılabilecek cihazlar yasak. Hürriyet'te yer alan habere göre bu cihazları satanlar ya da bulunduranlar, iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

20'nci yüzyılda Nazi Almanyası ve Doğu Almanya'da devlet, vatandaşları yaygın olarak izliyordu. Ülkede şimdi, kişisel mahremiyetin korunmasına yönelik sıkı düzenlemeler mevcut. 

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaHackerBluetoothOyuncakBebek
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