Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99827
ALTIN
141.861
DOLAR
3.5226
STERLIN
4.5149
EURO
4.0014
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...

Alman polisinden Türklere şiddet!

Alman polisinin ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına uyguladığı orantısız güç ve şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi

Alman polisinden Türklere şiddet!

Alman polisinin ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına uyguladığı orantısız güç ve şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:10
Alman polisinden Türklere şiddet!
banner404

ALMANYA'nın Duisburg kentinde Mehmet Kaya isimli Türk, aracının içindeki eşyalarını evine boşaltmak için evinin önüne park ettiği sırada polis ceza kesmek istedi. Park cezası kesmek isteyen polise, park etmediğini sadece evine eşya boşalttığını belirten Mehmet Kaya'nın itirazına rağmen ceza kesmek için evrakları isteyen polis Mehmet Kaya'nın elindeki eşyayı evine bırakmak için evin giriş kapısına yönelmesi üzerine polisten hiç beklemediği tepki ile karşılaştı. Polis Türk vatandaşına karşı önce biber gazı kullandı ve daha sonra da sert bir şekilde müdahale etti.
 
POLİS TEPKİ GÖSTEREN KOMŞULARA DA ŞİDDET UYGULADI
 
Alman polisin uygulamış olduğu şiddeti cep telefonu ile kayıt eden ve polisin uygulamış olduğu şiddeti kınadığını belirten komşuları da polisin şiddetine maruz kaldı. Cep telefonuna olayı kayıt eden komşularına cep telefonu ile video çekmenin yasak olduğunu belirten polislere, sizlerin yapmış olduğu şiddet yasak değil de bizlerin kayıt yapmamız mı yasak diye tepki gösteren komşulara da polis şiddet uyguladı. Kayıt yaptığı sırada polis elindeki cep telefonunu zorla almak istediği sırada polise tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı. Polisin sadece cep telefonu ile kayıt yaptığı için Türk komşunun şiddet kullanarak gözaltına alması üzerine çevrede toplanan Türk vatandaşları polise tepki gösterdi. Polis daha sonra çevrede toplanan Türk vatandaşlarını dağıtmak için takviye kuvvet çağırdı ve olaya tepki gösteren vatandaşları biber gazı sıkarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan olayın ardından bir kişi biber gazından yaralanarak tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü.
 
ALMAN POLİSİNİN YALAN İFADESİ
 
Şiddet uygulayan polis yaptığı yazılı açıklamada trafik kontrolü sırasında 2 polis memuruna karşı 250 kişinin mukavemet gösterdiğini ve bundan dolayı da takviye kuvvet çağrılarak olaya müdahale edildiğini kaydetti.
 
Öte yandan olayı görüntülemek isteyen bir kişi ikaz edilmesine rağmen olayı görüntülemeye devam etmesi üzerine gözaltına alındı.
 
KAFASINI DUVARA VURDULAR
 
Komşu Turgut Kantaroğlu, bir polis aracının gelip kapıların önünde park eden araçlara ceza yazdığını kaydederek, "Kaynım dışarı çıktı. 'Bugün bizim bayramımız en azından bugün bizi idare edin' dedi. Polis buna karşılık 'Ben sizin bayramınızı tanımam' dedi. Tartışma çıktı. Kaynım arabasındaki kompresörü aldı eve koymak için. Bunun üzerine kaynım boynundan tutup bir kaç kez duvara vurdu" dedi.
 
TÜRKLERİ DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYORLAR
 
Almanya hala neo nazi uygulamalarını devam ettirerek aslında Hitler'in izinden hiç ayrılmadığını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürekli hatırlattığı Nazi uygulamaları her geçen gün şiddetini arttırıyor. Almanya'da yapılacak G20 zirvesi öncesi Türklere uygulanan bu işkence artık sistematik bir biçime bürünmüş durumda.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.06.2017 12:36
Anahtar Kelimeler:
Alman PolisiMehmet Kaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kan donduran infaz! İki erkek çocuk ellerindeki silahlarla...
Kan donduran infaz! İki erkek çocuk ellerindeki silahlarla...
Erdoğan'dan Rus basınına flaş açıklamalar
Erdoğan'dan Rus basınına flaş açıklamalar
Partimi bırakıyorum ya da o beni bırakıyor!
Partimi bırakıyorum ya da o beni bırakıyor!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals