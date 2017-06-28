Alman polisinden Türklere şiddet!

ALMANYA'nın Duisburg kentinde Mehmet Kaya isimli Türk, aracının içindeki eşyalarını evine boşaltmak için evinin önüne park ettiği sırada polis ceza kesmek istedi. Park cezası kesmek isteyen polise, park etmediğini sadece evine eşya boşalttığını belirten Mehmet Kaya'nın itirazına rağmen ceza kesmek için evrakları isteyen polis Mehmet Kaya'nın elindeki eşyayı evine bırakmak için evin giriş kapısına yönelmesi üzerine polisten hiç beklemediği tepki ile karşılaştı. Polis Türk vatandaşına karşı önce biber gazı kullandı ve daha sonra da sert bir şekilde müdahale etti.



POLİS TEPKİ GÖSTEREN KOMŞULARA DA ŞİDDET UYGULADI



Alman polisin uygulamış olduğu şiddeti cep telefonu ile kayıt eden ve polisin uygulamış olduğu şiddeti kınadığını belirten komşuları da polisin şiddetine maruz kaldı. Cep telefonuna olayı kayıt eden komşularına cep telefonu ile video çekmenin yasak olduğunu belirten polislere, sizlerin yapmış olduğu şiddet yasak değil de bizlerin kayıt yapmamız mı yasak diye tepki gösteren komşulara da polis şiddet uyguladı. Kayıt yaptığı sırada polis elindeki cep telefonunu zorla almak istediği sırada polise tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı. Polisin sadece cep telefonu ile kayıt yaptığı için Türk komşunun şiddet kullanarak gözaltına alması üzerine çevrede toplanan Türk vatandaşları polise tepki gösterdi. Polis daha sonra çevrede toplanan Türk vatandaşlarını dağıtmak için takviye kuvvet çağırdı ve olaya tepki gösteren vatandaşları biber gazı sıkarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan olayın ardından bir kişi biber gazından yaralanarak tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü.



ALMAN POLİSİNİN YALAN İFADESİ



Şiddet uygulayan polis yaptığı yazılı açıklamada trafik kontrolü sırasında 2 polis memuruna karşı 250 kişinin mukavemet gösterdiğini ve bundan dolayı da takviye kuvvet çağrılarak olaya müdahale edildiğini kaydetti.



Öte yandan olayı görüntülemek isteyen bir kişi ikaz edilmesine rağmen olayı görüntülemeye devam etmesi üzerine gözaltına alındı.



KAFASINI DUVARA VURDULAR



Komşu Turgut Kantaroğlu, bir polis aracının gelip kapıların önünde park eden araçlara ceza yazdığını kaydederek, "Kaynım dışarı çıktı. 'Bugün bizim bayramımız en azından bugün bizi idare edin' dedi. Polis buna karşılık 'Ben sizin bayramınızı tanımam' dedi. Tartışma çıktı. Kaynım arabasındaki kompresörü aldı eve koymak için. Bunun üzerine kaynım boynundan tutup bir kaç kez duvara vurdu" dedi.



TÜRKLERİ DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYORLAR



Almanya hala neo nazi uygulamalarını devam ettirerek aslında Hitler'in izinden hiç ayrılmadığını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sürekli hatırlattığı Nazi uygulamaları her geçen gün şiddetini arttırıyor. Almanya'da yapılacak G20 zirvesi öncesi Türklere uygulanan bu işkence artık sistematik bir biçime bürünmüş durumda.