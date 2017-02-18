Aldatan kocasını yatakta bastı, akrabalarıyla birlikte tekme tokat dövdü

ÇİN'DE kocasının kendisini aldattığından şüphelenen bir kadın, eşinden inanılmaz bir intikam aldı. Önce takip ederek aldatıldığından emin olan kadın, akrabaları ile birlikte kocasının bulunduğu eve baskın yaptı.

KÖŞEYE SIKIŞTI, ÇOK FENA DAYAK YEDİ

Çıplak bir şekilde yatakta basılan çift neye uğradığını şaşırdı. Odaya giren akrabalar adamı dövmeye başladı. Kendisini darbelerden korumak isteyen çıplak kadın bir taraftan da üstünü kapatmaya çalışırken, aldatan koca da odanın köşesinde tekme tokat dayak yedi. Kadının akrabalarından biri bu anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.