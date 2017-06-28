Albay cinayeti Donetsk'in intikamı mı?

BSavunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Özel Kuvvet Biriminin başındaki isim olan Albay Maksim Şapoval, Kievde dün otomobiline yerleştirilen patlayıcınının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Aracın ön koltuğunun altına yerleştirilen patlayıcının, cep telefonu ile patlatıldığı açıklandı.



Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, 1978 doğumlu olan Şapoval, Ukraynanın doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donets Halk Cumuriyeti milislerine karşı terörle mücadele adı altında yürütülen operasyonlarda aktif rol almıştı. Stratejik öneme sahip Donetsk Havaalanını ele geçirmek için yaşanan çatışmalarda Ukraynalı özel kuvvet birliklerini yöneten Şapoval, Kievde geçtiğimiz aylarda öldürülen eski muhalif Rus milletvekili Denis Voronenkovun da korumasını sağlıyordu.



Ukraynalı yetkililer ve ülke medyası, olayın hemen ardından suikastte Rusya parmağı olduğunu duyurdu. Gazeteci Yuriy Butusov, Rusya istihbaratı, işgalcilerle mücadelede aktif rol alan Ukraynalı devlet adamlarına ve özel kuvvet görevlilerine karşı geniş çaplı terör başlattı diye yazdı.



Ukrayna İçişleri Bakanına yakınlığı ile bilinen, Halk Cephesi milletvekili Anton Geraşçenko, 112 kanalında katıldığı yayında, Rusyada geçen sene kurulan terör merkezinin amacı, Ukrayna'da cinayet ve eylemler yapmak iddiasını ortaya attı.



Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Aleksandr Turçinov ise, Şapoval cinayetinin, ülkenin doğusundaki Mariupol kentinde kısa süre önce SBU görevlisi Albay Aleksandr Haraberyuşun öldürülmesi olayıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Turçinov, her iki cinayetle ilgili de Rusya istihbaratını suçladı.



Ukrayna Askeri Savcısı Anatoliy Matios, 112 kanalında katıldığı yayında, Maksim Şapoval, eşsiz bilgiye ve vatan sevgisine sahip bir subaydı. Donetsk Havaalanını boşaltan ilk özel kuvvet birliklerinin komutanıydı dedi.



Lb.ua, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Şapovalın, Rusyanın Ukraynaya yönelik saldırganlığının kanıtlarını ortaya koyan belgeler üzerinde çalıştığını iddia etti.



Motorola'nın intikamı mı?



Ukrayna televizyonlarında yapılan bazı yorumlarda ise, Albay Şapoval cinayetinin, Donetsk Halk Cumhuriyetinde geçen sene Motorola kod adlı milis kuvvetleri komutanı Arsen Pavlov'un ve diğer milislerin öldürülmesinin intikamı olabileceği öne sürüldü. Donetske bağlı Slavyanskta 2014 yılında Ukrayna birlikleri ile milisler arasında yaşanan yoğun çatışmalarda ün kazanan, ardından İlovaysk, Donetsk Havaalanı ve Debaltsevodaki çatışmalarda aktif rol alan Pavlov, Donetskte yaşadığı apartmana yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Donetsk Halk Cuhuriyeti, cinayetten Kiev yönetimini sorumlu tutmuş, Ukrayna ise olayla ilgisi olmadığını açıklamıştı.



Siber saldırılarla bağlantılı



Bu arada Ukrayna gizli servisi SBUnun şefi Turçinov, Ukraynada dün başlayan ve dünyaya yayılan geniş çaplı siber saldırıların albay suikastiyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Turçinov, her iki gelişmede de Rusya parmağı olduğunun tespit edildiğini öne sürdü.



Cinayet sebebi yolsuzluklar



Ukraynanın doğusunda tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetk Halk Cumhuriyeti (DNR)nden yapılan açıklamada ise cinayetin, yolsuzluklarla bağlantılı olduğu iddia edildi. Lenta.runun haberine göre DNR yetkilisi Eduard Basurin, Olay parayla ilgili. Ukraynada yolsuzluklar artık öyle bir boyuta ulaştı ki, üç kuruş para topladıkları zavallı bütçeden bile para çalıyorlar. Belki birilerine verdiği sözü yerine getirmedi dedi.



Cinayetin siyasi olmadığı iddiasına yer veren Rus Moskovski Komsomoelts gazetesi ise, Şapolavın milyarder olan, Lutsk ilinde yaşayan kayınpederi Aleksandr Komşuk, herhangi bir işadamıyla yaşanan sorunun çözülmesi gerektiğinde sık sık damadının yardımına başvuruyordu. Yani cinayette terör değil, adli suç bağlantısı aranmalı. Şapovalın öldürüldüğü Mercedes de kendisine değil, başka bir işadamına aitti diye yazdı.

