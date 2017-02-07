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Akıl hastanesinden 64 kişiyi kaçırdı

Çin'den ilginç bir kaçırma operasyonu... Bir akıl hastanesinde görevli psikyatr 64 hastasını yakınlarına bile haber vermeden hastaneden kaçırdı

Akıl hastanesinden 64 kişiyi kaçırdı

Çin'den ilginç bir kaçırma operasyonu... Bir akıl hastanesinde görevli psikyatr 64 hastasını yakınlarına bile haber vermeden hastaneden kaçırdı

07 Şubat 2017 Salı 11:00
Akıl hastanesinden 64 kişiyi kaçırdı
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ÇİN'İN güneybatısındaki Guicou eyaletinde bir psikiyatr, 64 hastasını kaçırdı. Guiyang kentindeki Guihang 300 Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi yetkilileri, psikiyatr Yang Şaoley'in  hasta yakınları ve vasilere herhangi bir  bilgi vermeden 64 hastasını kaçırdığını açıkladı. Hastaların kaçırılmasının ardından aralarında doktor ve hemşirelerin  de bulunduğu 11 sağlık personelinin iş bıraktığı belirtildi. Hastane yetkilileri, yaptıkları araştırmada Yang'ın daha iyi sağlık  şartları vaadiyle hastaları kaçırdığını, doktor ve hemşirelerin de daha yüksek  ücret için iş bıraktığını tespit etti. Yetkililer, Yang ve söz konusu sağlık personeli hakkında yasal işlem  başlatılacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Akıl HastanesiçinGuiyangRuh Sağlığı Hastanesi
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