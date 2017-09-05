Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
108873
ALTIN
148.017
DOLAR
3.4380
STERLİN
4.4781
EURO
4.0935
6 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Eylül 2017 Alanya -...
Bel fıtığı rahatsızlığında gereksiz ameliyatlar ağrıyı arttırıyor
Bel fıtığı ameliyatına dikkat!
Whatsapp'a yeni 'tik' geliyor!
Whatsapp'a yeni 'tik' geliyor!
banner468

Afganistan'da NATO uçağı düğünü bombaladı

NATO kuvvetlerine ait uçak, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karabağ ilçesinde bir düğünü bombaladı. Düğünde havaya açılan ateş NATO'nun bölgeyi bombalamasına neden oldu

Afganistan'da NATO uçağı düğünü bombaladı

NATO kuvvetlerine ait uçak, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karabağ ilçesinde bir düğünü bombaladı. Düğünde havaya açılan ateş NATO'nun bölgeyi bombalamasına neden oldu

05 Eylül 2017 Salı 16:38
Afganistan'da NATO uçağı düğünü bombaladı
banner404

KARABAĞ Kaymakamı Abdul Sami Şerifi, NATO uçağının  ilçeye bağlı Carci köyünde düğün yapılan alanı bombalaması sonucu 2 kişinin  öldüğünü belirtti.

Saldırıda 3 kişinin de yaralandığını ifade eden Şerifi, ''Düğün  alanında havaya ateş açılmasının ardından uçağın bölgeyi vurduğu ihtimali  üzerinde duruluyor.'' dedi.

Şerifi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görgü tanıkları ise ölü sayısının ikiden fazla olduğunu ileri sürdü.

Düğün alanında ateş açılması sonucu NATO uçağının, Taliban  militanlarının olduğu gerekçesiyle bölgeyi bombaladığı belirtiliyor.

Afganistan'daki NATO birliklerinden henüz açıklama yapılmadı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DüğünAfganistanNATOKarabağTaliban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vladimir Putin, Kuzey Kore için harekete geçti!
Vladimir Putin, Kuzey Kore için harekete geçti!
ABD yine alarmda
ABD yine alarmda
Sincar'da PKK'dan Peşmerge'ye bombalı saldırı
Sincar'da PKK'dan Peşmerge'ye bombalı saldırı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim