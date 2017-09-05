Afganistan'da NATO uçağı düğünü bombaladı

KARABAĞ Kaymakamı Abdul Sami Şerifi, NATO uçağının ilçeye bağlı Carci köyünde düğün yapılan alanı bombalaması sonucu 2 kişinin öldüğünü belirtti.
Saldırıda 3 kişinin de yaralandığını ifade eden Şerifi, ''Düğün alanında havaya ateş açılmasının ardından uçağın bölgeyi vurduğu ihtimali üzerinde duruluyor.'' dedi.
Şerifi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görgü tanıkları ise ölü sayısının ikiden fazla olduğunu ileri sürdü.
Düğün alanında ateş açılması sonucu NATO uçağının, Taliban militanlarının olduğu gerekçesiyle bölgeyi bombaladığı belirtiliyor.
Afganistan'daki NATO birliklerinden henüz açıklama yapılmadı.
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