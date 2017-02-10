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Afganistan'a askeri destek istedi

ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki ABD'li komutanın Talibanla mücadelesinde zorluklar yaşamasının ve askeri sevkiyat istemesinin ardından Afgan mevkidaşı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Afganistan'a askeri destek istedi

ABD Başkanı Trump, Afganistan'daki ABD'li komutanın Talibanla mücadelesinde zorluklar yaşamasının ve askeri sevkiyat istemesinin ardından Afgan mevkidaşı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

10 Şubat 2017 Cuma 19:42
Afganistan'a askeri destek istedi
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BEYAZ Saray'ın yaptığı açıklamada görüşmede iki ülke bağlarının güçlendirilme fırsatı yakalandığı, terörle mücadelede işbirliği içerisinde yer alma ve ekonomik kalkınma problemleri üzerine konuşuldu.

Trump, ayrıca 15 yıldır Taliban'la mücadele içerisinde olan ayrıca Stratejik Ortak'lığı da olan Afganistan'a verdiği desteği vurguladı. Yapılan telefon görüşmesi Trump'ın göreve geldikten sonra Afganistan'la gerçekleştirdiği ilk görüşme olduğu bildirildi.

Telefon görüşmesinden saatler önce Afganistan'daki ABD'li komutan John Nicholson Washington'daki Senato Silahlı Hizmetler Komitesini arayarak Taliban güçlerine karşılık vermek için yeterince askeri birliklerinin olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
TalibanlaABD Başkanı TrumpAfgan Mevkidaşı Eşref Gani
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