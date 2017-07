"AB'nin Türkiye eleştirilerini hoş karşılamıyoruz"

SZIJJARTO, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a eşlik etmek üzere bulunduğu Ankara'da, Macar heyetinin temaslarına ilişkin izlenimlerini, iki ülkenin işbirliği adımlarını, AB ve göçmen konularını AA muhabirine değerlendirdi.



Başbakan Binali Yıldırım ile Macaristan Başbakanı Orban'ın başkanlık ettiği Türkiye-Macaristan 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne Macaristan heyetinin altı bakanla katıldığını belirten Szijjarto, "Avrupa'daki üye sayısı bakımından en mütevazı kabinelerden biri bizim kabinemizdir. Kabinemizin yarısıyla buraya geldik. Bu, Türkiye-Macaristan arasındaki işbirliğine ve stratejik ortaklığa verdiğimiz önemin bir göstergesi. Hangi alanlarda işbirliğini artıracağımızı ele aldık. 2012'de iki ülke arasındaki ticaret hacmini beş milyar dolara çıkarmayı hedeflemiştik. Ticaret hacmimiz, bu yılın ilk dört ayında, yüzde 17 oranında artış göstererek neredeyse bir milyar dolara ulaştı. Ocaktan nisana eriştiğimiz bu oran, yılın sonunda üç milyar dolara ulaşabileceğimizi gösteriyor. Yani, ticaret hacminde hedefimiz olan beş milyar dolara ulaşıyoruz." diye konuştu.



"AB'nin size yönelttiği eleştirileri hoş karşılamıyoruz"



Szijjarto, "Başbakan Yıldırım'a ve Türk hükümetine Türkiye'ye uluslararası konularda yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Biz her zaman sizin yanınızda olduk." dedi.



Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin hangi uluslararası konularda Türkiye'ye destek verdiğini şöyle anlattı:



"Avrupa Parlamentosu veya AB Konseyi'nde her zaman sizin Avrupa'yı korumakta oynadığınız rolün altını çiziyoruz. Eğer siz Avrupa'yı hedef alan göç dalgasını durdurmasaydınız, biz Macarların durdurması gerekecekti. Eğer göçmenler Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçer ve kimse onları durdurmazsa gelecekleri ilk sınır Macaristan'ın güney sınırıdır. Türkiye göç dalgasını durdurarak sadece kendisini değil Avrupa'yı ve AB'yi de koruyor. Avrupa'nın bugün yaptığından fazlasını ortaya koyarak, buna saygı duymak zorundayız. AB'nin size yönelttiği eleştirileri hoş karşılamıyoruz. Çünkü biz bir yıl önce demokrasinize karşı yapılan korkunç saldırının ne olduğunu anlıyoruz. İstikrarını korumak için teröre karşı verdiği mücadelede, Türkiye'nin yanında durmak zorundayız. Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için terörle mücadele etmesini saygıyla karşılamalıyız."



"B Komisyonu göç ve vize konusunda oyuna başvurdu"



Başbakan Binali Yıldırım'ın Macaristan ile Türkiye arasında vize kolaylığı sağlanması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Szijjarto, vize rejimlerine ilişkin kararların ülkeler tarafından değil AB tarafından alındığını vurguladı.



Buna rağmen Macaristan'ın Türk gençlerin, iş ve bilim insanlarının en kolay şekilde vize almaları için ulusal vize prosedürlerine kapsamından sunabileceği bütün imkanları sunduğunu söyledi.



Szijjarto, şöyle devam etti:



"Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisi görüşmelerini destekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin daha adil bir tutumu hak ettiğini düşünüyoruz. Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşmasında AB Komisyonu, Türkiye'ye göç anlaşması ve vize serbestisi sürecinin birlikte ilerleyeceğini düşündüren bir içerik ortaya koydu. Bunlar birbiriyle alakası olmayan, birbirinden farklı süreçler ama AB Komisyonu yine de bu oyuna başvurdu. Bu, Türkiye'nin hatası değil, AB Komisyonu'nun hatası. Adil değil. Müzakerelerin başından bu yana, bu iki konunun birbirinden ayrı konular olduğu vurgulanmalıydı."



Süreçte karşılıklı saygıya ihtiyaç olduğunu, sürecin daha ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi.



AB'den Türkiye'ye yöneltilen eleştirilere değinen Szijjarto, şunları kaydetti:



"AB'nin, sizin cumhurbaşkanınızı öldürmeye çalışan ve demokrasinize saldıranların haklarına dair 'endişe duyduğu' şeklindeki açıklamaları karşısında hayal kırıklığına uğradık. Neredeyse Cumhurbaşkanınız, Başbakanınız, demokratik seçimle iş başına gelen üst düzey yetkilileriniz öldürülüyordu. Demokrasinize, istikrarınıza büyük bir saldırı yapıldı. Avrupa bu konuda endişeli olmalı. Cumhurbaşkanınızı öldürmeye, demokrasinizi ve sisteminizi ortadan kaldırmaya kalkışanlar için değil."



Eğitimde, nükleer enerjide, yatırımda işbirliği adımları



Macaristan Başbakanı Orban ve heyetinin Ankara'daki temaslarında eğitim alanındaki işbirliği adımlarının da ele alındığını belirten Szijjarto, ortak üniversite ve ortak iki dilli lise kurulması konusunda anlaştıklarını söyledi.



Okulların nerede yer alacağı konusu henüz net olmasa da, bu konuda bir mutabakata varıldığı belirten Szijjarto, "Stratejik ortaklığımızın en önemli ayağının gençler arasındaki iletişim ve işbirliği olduğunu anladık." dedi.



AB'deki en iyi yatırım olanaklarının Macaristan'da olduğunu belirten Szijjarto, ziyarette Macaristan'daki Türk yatırımlarının artırılmasının da ele alındığını söyledi.



Szijjarto ayrıca, Macaristan Eximbank'ın, ortak iş yapan Türk ve Macar yatırımcıların yararlanabilmesi için 255 milyon avroluk kredi hacmi açtığını söyledi. Bu kredi hacminin ithalat ihracatta da, ortak yatırımlarda da, başka pazarlara açılırken de kullanılabileceğini belirtti.



İki ülke arasında nükleer enerji alanında atılabilecek ortak adımların da değerlendirildiğini belirten Szijjarto, 1970'li yıllardan bu yana nükleer enerji kullanan ülkesinin bu alandaki kapasitesini Türkiye ile uzman ve mühendislerin yetiştirilmesi konusunda paylaşacağını ifade etti.



Ziyaret sırasında Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan kültür, orman, su işleri, gençlik ve spor alanını kapsayan mutabakat zaptı ve anlaşmalara da değinen Szijjarto, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Macaristan Ulusal Politikalar Devlet Sekreteryası arasında iş birliğine ilişkin mutabakat muhtırasını da değerlendirdi.



Küresel gelişmelerin sonucu olarak her iki ülkenin de başka ülkelerde diasporalarının olduğunu belirten Szijjarto, "Dünyanın dört bir yanındaki bu topluluklarımızın güçlenmesine ve refahlarının sağlanmasına nasıl yardım edeceğimize ilişkin teknik bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmamız önemli." diye konuştu.