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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

"AB'nin Türkiye eleştirilerini hoş karşılamıyoruz"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye'ye yöneltilen eleştirileri Macaristan'ın hoş karşılamadığını belirterek, "Biz bir yıl önce demokrasinize karşı yapılan korkunç saldırının ne olduğunu anlıyoruz. İstikrarını korumak için teröre karşı verdiği mücadelede, Türkiye'nin yanında durmak zorundayız. Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için terörle mücadele etmesini saygıyla karşılamalıyız." dedi

"AB'nin Türkiye eleştirilerini hoş karşılamıyoruz"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye'ye yöneltilen eleştirileri Macaristan'ın hoş karşılamadığını belirterek, "Biz bir yıl önce demokrasinize karşı yapılan korkunç saldırının ne olduğunu anlıyoruz. İstikrarını korumak için teröre karşı verdiği mücadelede, Türkiye'nin yanında durmak zorundayız. Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için terörle mücadele etmesini saygıyla karşılamalıyız." dedi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 15:04
"AB'nin Türkiye eleştirilerini hoş karşılamıyoruz"
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SZIJJARTO, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakanı  Viktor Orban'a eşlik etmek üzere bulunduğu Ankara'da, Macar heyetinin temaslarına  ilişkin izlenimlerini, iki ülkenin işbirliği adımlarını, AB ve göçmen konularını  AA muhabirine değerlendirdi.
 
Başbakan Binali Yıldırım ile Macaristan Başbakanı Orban'ın başkanlık  ettiği Türkiye-Macaristan 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne  Macaristan heyetinin altı bakanla katıldığını belirten Szijjarto, "Avrupa'daki  üye sayısı bakımından en mütevazı kabinelerden biri bizim kabinemizdir.  Kabinemizin yarısıyla buraya geldik. Bu, Türkiye-Macaristan arasındaki  işbirliğine ve stratejik ortaklığa verdiğimiz önemin bir göstergesi. Hangi  alanlarda işbirliğini artıracağımızı ele aldık. 2012'de iki ülke arasındaki  ticaret hacmini beş milyar dolara çıkarmayı hedeflemiştik. Ticaret hacmimiz, bu  yılın ilk dört ayında, yüzde 17 oranında artış göstererek neredeyse bir milyar  dolara ulaştı. Ocaktan nisana eriştiğimiz bu oran, yılın sonunda üç milyar dolara  ulaşabileceğimizi gösteriyor. Yani, ticaret hacminde hedefimiz olan beş milyar  dolara ulaşıyoruz." diye konuştu.
 
 "AB'nin size yönelttiği eleştirileri hoş karşılamıyoruz"
 
Szijjarto, "Başbakan Yıldırım'a ve Türk hükümetine Türkiye'ye  uluslararası konularda yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Biz her zaman sizin  yanınızda olduk." dedi.
 
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin hangi uluslararası  konularda Türkiye'ye destek verdiğini şöyle anlattı:
 
"Avrupa Parlamentosu veya AB Konseyi'nde her zaman sizin Avrupa'yı  korumakta oynadığınız rolün altını çiziyoruz. Eğer siz Avrupa'yı hedef alan göç  dalgasını durdurmasaydınız, biz Macarların durdurması gerekecekti. Eğer göçmenler  Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçer ve kimse onları durdurmazsa gelecekleri ilk  sınır Macaristan'ın güney sınırıdır. Türkiye göç dalgasını durdurarak sadece  kendisini değil Avrupa'yı ve AB'yi de koruyor. Avrupa'nın bugün yaptığından  fazlasını ortaya koyarak, buna saygı duymak zorundayız. AB'nin size yönelttiği  eleştirileri hoş karşılamıyoruz. Çünkü biz bir yıl önce demokrasinize karşı  yapılan korkunç saldırının ne olduğunu anlıyoruz. İstikrarını korumak için teröre  karşı verdiği mücadelede, Türkiye'nin yanında durmak zorundayız. Türkiye'nin  ulusal güvenliğini korumak için terörle mücadele etmesini saygıyla  karşılamalıyız."
 
"B Komisyonu göç ve vize konusunda oyuna başvurdu"
 
Başbakan Binali Yıldırım'ın Macaristan ile Türkiye arasında vize  kolaylığı sağlanması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Szijjarto, vize  rejimlerine ilişkin kararların ülkeler tarafından değil AB tarafından alındığını  vurguladı.
 
Buna rağmen Macaristan'ın Türk gençlerin, iş ve bilim insanlarının en  kolay şekilde vize almaları için ulusal vize prosedürlerine kapsamından  sunabileceği bütün imkanları sunduğunu söyledi.
 
Szijjarto, şöyle devam etti:
 
"Türkiye ve AB arasındaki vize serbestisi görüşmelerini destekliyoruz.  Çünkü Türkiye'nin daha adil bir tutumu hak ettiğini düşünüyoruz. Türkiye ve AB  arasındaki göçmen anlaşmasında AB Komisyonu, Türkiye'ye göç anlaşması ve vize  serbestisi sürecinin birlikte ilerleyeceğini düşündüren bir içerik ortaya koydu.  Bunlar birbiriyle alakası olmayan, birbirinden farklı süreçler ama AB Komisyonu  yine de bu oyuna başvurdu. Bu, Türkiye'nin hatası değil, AB Komisyonu'nun hatası.  Adil değil. Müzakerelerin başından bu yana, bu iki konunun birbirinden ayrı  konular olduğu vurgulanmalıydı."
 
Süreçte karşılıklı saygıya ihtiyaç olduğunu, sürecin daha ciddiyetle  ele alınması gerektiğini söyledi.
 
AB'den Türkiye'ye yöneltilen eleştirilere değinen Szijjarto, şunları kaydetti:
 
"AB'nin, sizin cumhurbaşkanınızı öldürmeye çalışan ve demokrasinize  saldıranların haklarına dair 'endişe duyduğu' şeklindeki açıklamaları karşısında  hayal kırıklığına uğradık. Neredeyse Cumhurbaşkanınız, Başbakanınız, demokratik  seçimle iş başına gelen üst düzey yetkilileriniz öldürülüyordu. Demokrasinize,  istikrarınıza büyük bir saldırı yapıldı. Avrupa bu konuda endişeli olmalı.  Cumhurbaşkanınızı öldürmeye, demokrasinizi ve sisteminizi ortadan kaldırmaya  kalkışanlar için değil."
 
Eğitimde, nükleer enerjide, yatırımda işbirliği adımları
 
Macaristan Başbakanı Orban ve heyetinin Ankara'daki temaslarında  eğitim alanındaki işbirliği adımlarının da ele alındığını belirten Szijjarto,  ortak üniversite ve ortak iki dilli lise kurulması konusunda anlaştıklarını  söyledi.
 
Okulların nerede yer alacağı konusu henüz net olmasa da, bu konuda bir  mutabakata varıldığı belirten Szijjarto, "Stratejik ortaklığımızın en önemli  ayağının gençler arasındaki iletişim ve işbirliği olduğunu anladık." dedi.
 
AB'deki en iyi yatırım olanaklarının Macaristan'da olduğunu belirten  Szijjarto, ziyarette Macaristan'daki Türk yatırımlarının artırılmasının da ele  alındığını söyledi.
 
Szijjarto ayrıca, Macaristan Eximbank'ın, ortak iş yapan Türk ve Macar  yatırımcıların yararlanabilmesi için 255 milyon avroluk kredi hacmi açtığını  söyledi. Bu kredi hacminin ithalat ihracatta da, ortak yatırımlarda da, başka  pazarlara açılırken de kullanılabileceğini belirtti.
 
İki ülke arasında nükleer enerji alanında atılabilecek ortak adımların  da değerlendirildiğini belirten Szijjarto, 1970'li yıllardan bu yana nükleer  enerji kullanan ülkesinin bu alandaki kapasitesini Türkiye ile uzman ve  mühendislerin yetiştirilmesi konusunda paylaşacağını ifade etti.
 
Ziyaret sırasında Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan kültür,  orman, su işleri, gençlik ve spor alanını kapsayan mutabakat zaptı ve anlaşmalara  da değinen Szijjarto, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar  Başkanlığı (YTB) ile Macaristan Ulusal Politikalar Devlet Sekreteryası arasında  iş birliğine ilişkin mutabakat muhtırasını da değerlendirdi.
 
Küresel gelişmelerin sonucu olarak her iki ülkenin de başka ülkelerde  diasporalarının olduğunu belirten Szijjarto, "Dünyanın dört bir yanındaki bu  topluluklarımızın güçlenmesine ve refahlarının sağlanmasına nasıl yardım  edeceğimize ilişkin teknik bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşmamız önemli."  diye konuştu.

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Son Güncelleme: 01.07.2017 15:33
Anahtar Kelimeler:
ABMacaristanPeter SzijjartoAvrupa Birliği
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