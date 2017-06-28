ABD'nin tehdidi sonrası Esad'dan dikkat çeken hamle!

SURİYE Devlet Başkanı Beşşar Esad, Lazkiye ilindeki Rusya'ya ait Hımeymim hava üssünde, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov ile bir araya geldi.



Rejimin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Esad’in dün Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov ile Hımeymim üssünde görüştüğü belirtildi.



Habere göre, Gerasimov'un yanı sıra başka Rus komutanlarla bir araya gelen Esad, aralarında Sukhoi Su-35'in de bulunduğu Rus yapımı savaş uçaklarını inceledi.



"Air fighter" (hava savaşçısı) olarak bilinen Sukhoi Su-35'ler, oldukça yüksek tahribat gücüne sahip.



SANA'nın haberinde Esad'in, ziyaretçi defterine yazdığı notta, Rusya’ya desteğinden ötürü teşekkür ettiği bildirildi.