Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100093
ALTIN
141.694
DOLAR
3.5186
STERLIN
4.5193
EURO
3.9891
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı...
Güneş yanığı nasıl ve kaç günde geçer, ne iyi gelir?
Güneş yanığı nasıl geçer?

ABD'nin tehdidi sonrası Esad'dan dikkat çeken hamle!

Esad, Suriye’nin Lazkiye ilindeki Hımeymim Rus askeri üssünde, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov’la bir araya geldi

ABD'nin tehdidi sonrası Esad'dan dikkat çeken hamle!

Esad, Suriye’nin Lazkiye ilindeki Hımeymim Rus askeri üssünde, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov’la bir araya geldi

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:47
ABD'nin tehdidi sonrası Esad'dan dikkat çeken hamle!
banner404

SURİYE Devlet Başkanı Beşşar Esad, Lazkiye ilindeki  Rusya'ya ait Hımeymim hava üssünde, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral   Valery  Vasilyeviç Gerasimov ile bir araya geldi. 
 
Rejimin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Esad’in dün  Orgeneral   Valery Vasilyeviç Gerasimov ile Hımeymim üssünde görüştüğü  belirtildi.
 
Habere göre, Gerasimov'un yanı sıra başka Rus komutanlarla bir araya  gelen Esad, aralarında Sukhoi Su-35'in de bulunduğu Rus yapımı savaş uçaklarını  inceledi.
 
"Air fighter" (hava savaşçısı) olarak bilinen Sukhoi Su-35'ler,  oldukça yüksek tahribat gücüne sahip.
 
SANA'nın haberinde Esad'in, ziyaretçi defterine yazdığı notta,  Rusya’ya desteğinden ötürü teşekkür ettiği bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.06.2017 16:58
Anahtar Kelimeler:
ABDEsadTehdit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan tehdit gibi uyarı
İran'dan tehdit gibi uyarı
Son dakika: Fransa ile ABD anlaştı! Beraber vuracaklar...
Son dakika: Fransa ile ABD anlaştı! Beraber vuracaklar...
Bozuk para totemi uçuşu 5 saat geciktirdi
Bozuk para totemi uçuşu 5 saat geciktirdi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals