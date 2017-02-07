'ABD’den iade talebi gelmedi'

“BUGÜNE kadar Edward Snowden suçlanmadı, Rusya Federasyonunun adresine iadesi konusundaki bir talep gelmedi” diyen Avukat Kuçerena, Snowden’in Rus vatandaşı olmak istemesi durumunda bu konunun 5 yıl sonra açılacağını kaydetti. Anatoliy Kuçerena, “Mevcut mevzuata göre, arzu ettiğinde 5 yıl sonra Rus vatandaşlığı alma konusunu gündeme getirip başvurabilir. Bu süre dolmadan önce, bu konuyu açmak için çok erken” dedi. Avukat, CIA eski çalışanının şu an Rusya’da ülkenin kanunlarına uyup yaşadığını dile getirdi.