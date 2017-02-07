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'ABD’den iade talebi gelmedi'

Eski CIA mensubunun Edwardf Snowden’in Avukatı Anatoliy Kuçerena, Moskova’nın Washington’dan CIA eski mensubu Edward Snowden’in iadesi üzerine herhangi bir talep gelmediğini söyledi

'ABD’den iade talebi gelmedi'

Eski CIA mensubunun Edwardf Snowden’in Avukatı Anatoliy Kuçerena, Moskova’nın Washington’dan CIA eski mensubu Edward Snowden’in iadesi üzerine herhangi bir talep gelmediğini söyledi

07 Şubat 2017 Salı 19:52
'ABD’den iade talebi gelmedi'
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BUGÜNE kadar Edward Snowden suçlanmadı, Rusya Federasyonunun adresine iadesi konusundaki bir talep gelmedi” diyen Avukat Kuçerena, Snowden’in Rus vatandaşı olmak istemesi durumunda bu konunun 5 yıl sonra açılacağını kaydetti. Anatoliy Kuçerena, “Mevcut mevzuata göre, arzu ettiğinde 5 yıl sonra Rus vatandaşlığı alma konusunu gündeme getirip başvurabilir. Bu süre dolmadan önce, bu konuyu açmak için çok erken” dedi. Avukat, CIA eski çalışanının şu an Rusya’da ülkenin kanunlarına uyup yaşadığını dile getirdi.  

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Anahtar Kelimeler:
Edwardf SnowdenAnatoliy KuçerenaMoskovaCIA
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