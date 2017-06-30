Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 44°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100236
ALTIN
140.563
DOLAR
3.5209
STERLIN
4.5625
EURO
4.0193
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Flaş Haber
Alanya'da korkutan yangın!
Kapat

ABD’den flaş Afrin açıklaması

IŞİD Karşıtı Koalisyon Güçleri’nin Sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon, Suriye’de YPG’nin denetiminde bulunan Afrin bölgesinden önceki akşam Türkiye tarafına Doçka makineli tüfekle ateş edilmesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) top atışıyla karşılık vermesinden ve YPG’nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) Rakka operasyonundan alıkoyacak her müdahaleden kaygı duyduklarını söyledi

ABD’den flaş Afrin açıklaması

IŞİD Karşıtı Koalisyon Güçleri’nin Sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon, Suriye’de YPG’nin denetiminde bulunan Afrin bölgesinden önceki akşam Türkiye tarafına Doçka makineli tüfekle ateş edilmesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) top atışıyla karşılık vermesinden ve YPG’nin de içinde bulunduğu Suriye Demokratik Güçlerini (SDG) Rakka operasyonundan alıkoyacak her müdahaleden kaygı duyduklarını söyledi

30 Haziran 2017 Cuma 16:27
ABD’den flaş Afrin açıklaması
banner404

BAĞDAT'TAN video konferans yöntemiyle Pentagon’da düzenlenen basın toplantısına bağlanan Dillon, YPG’nin taciz ateşine karşılık Türkiye’nin, Afrin bölgesindeki mevzilerini top atışına tutmasıyla ilgili bir soru üzerine, Rakka’da IŞİD’e karşı verdikleri mücadelede dikkatlerinin dağılmasını istemediklerini ve önceliklerinin IŞİD ile mücadele olduğunu söyledi.

Afrin bölgesinin ABD ve koalisyon güçlerinin operasyon alanıyla çok ilişkili olmadığını belirten Dillon, ‘Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri başka yere kaydıracak yada aksatacak her şeyden kaygılıyız. Dolayısıyla eğer Rakka savaşında olan SDG odağını başka bir yere çevirirse, bu onların IŞİD ile savaşmadığını gösterir. Bu durumun ortaya çıkmasından kaygılıyız. Bunun nereden geldiği ve kimin sebep olduğu önemli değil’ diye konuştu.
 

ABD ve koasliyon güçlerinin odak noktasında, ABD’nin de terör örgütü olarak nitelediği PKK ile değil, IŞİD ile mücadelenin bulunduğunu belirten Dillon, ‘Türkiye’nin ABD ile işbirliği yapan SDG güçlerine müdahalesinin sürmesi durumunda, ABD SDG’yi Türkiye’ye karşı savunur mu’ sorusuna da ‘Oraya varmayacağız. Bu konuda spekülasyonlarda bulunmak istemiyorum. Ortağımız SDG’yi Rakka’da ve belki de başka yerlerde IŞİD’e karşı destekleyeceğiz’ karşılığını verdi.  

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüşmesi sırasında ABD’nin PKK’ya karşı Türkiye’ye desteğini artıracağı yönündeki sözleri anımsatılan Dillon, ‘bu durumun IŞİD karşıtı koalisyonun parçası olan SDG’yi nasıl etkiler sorusuna verdiği yanıtta da ‘Bir çok kez söylediğim gibi şu anda IŞİD üzerine odaklanmış bulunuyoruz, PKK üzerine değil. Ancak liderlerimizden gelecek talimatlara da her zaman açığız’ dedi.
 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Türkiye’nin Afrin’e müdahalesine ilişkin soruyu ‘ABD’nin Suriye’de bulunma nedeni IŞİD’i yenmek. Bizim için önemli olan bu ve bunun için oradayız. Rakka’yı kurtarmaya odaklanmış durumdayız. Bizim güçlerimiz Afrin bölgesinde bulunmuyor, Savunma Bakanlığı’nın işleri ile de konuşmak istemiyorum, bizin odak noktamız başka yerde’ diye yanıtladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 30.06.2017 16:30
Anahtar Kelimeler:
Amerikalı Albay Ryan DillonAfrinABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'tan sondaj hamlesi
Güney Kıbrıs'tan sondaj hamlesi
Yakıt zamları halkı sokağa döktü
Yakıt zamları halkı sokağa döktü
Almanya’da CHP’liler 45 kilometrelik yürüyüş başlattı
Almanya’da CHP’liler 45 kilometrelik yürüyüş başlattı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals