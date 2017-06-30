ABD’den flaş Afrin açıklaması

BAĞDAT'TAN video konferans yöntemiyle Pentagon’da düzenlenen basın toplantısına bağlanan Dillon, YPG’nin taciz ateşine karşılık Türkiye’nin, Afrin bölgesindeki mevzilerini top atışına tutmasıyla ilgili bir soru üzerine, Rakka’da IŞİD’e karşı verdikleri mücadelede dikkatlerinin dağılmasını istemediklerini ve önceliklerinin IŞİD ile mücadele olduğunu söyledi.

Afrin bölgesinin ABD ve koalisyon güçlerinin operasyon alanıyla çok ilişkili olmadığını belirten Dillon, ‘Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri başka yere kaydıracak yada aksatacak her şeyden kaygılıyız. Dolayısıyla eğer Rakka savaşında olan SDG odağını başka bir yere çevirirse, bu onların IŞİD ile savaşmadığını gösterir. Bu durumun ortaya çıkmasından kaygılıyız. Bunun nereden geldiği ve kimin sebep olduğu önemli değil’ diye konuştu.



ABD ve koasliyon güçlerinin odak noktasında, ABD’nin de terör örgütü olarak nitelediği PKK ile değil, IŞİD ile mücadelenin bulunduğunu belirten Dillon, ‘Türkiye’nin ABD ile işbirliği yapan SDG güçlerine müdahalesinin sürmesi durumunda, ABD SDG’yi Türkiye’ye karşı savunur mu’ sorusuna da ‘Oraya varmayacağız. Bu konuda spekülasyonlarda bulunmak istemiyorum. Ortağımız SDG’yi Rakka’da ve belki de başka yerlerde IŞİD’e karşı destekleyeceğiz’ karşılığını verdi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüşmesi sırasında ABD’nin PKK’ya karşı Türkiye’ye desteğini artıracağı yönündeki sözleri anımsatılan Dillon, ‘bu durumun IŞİD karşıtı koalisyonun parçası olan SDG’yi nasıl etkiler sorusuna verdiği yanıtta da ‘Bir çok kez söylediğim gibi şu anda IŞİD üzerine odaklanmış bulunuyoruz, PKK üzerine değil. Ancak liderlerimizden gelecek talimatlara da her zaman açığız’ dedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Türkiye’nin Afrin’e müdahalesine ilişkin soruyu ‘ABD’nin Suriye’de bulunma nedeni IŞİD’i yenmek. Bizim için önemli olan bu ve bunun için oradayız. Rakka’yı kurtarmaya odaklanmış durumdayız. Bizim güçlerimiz Afrin bölgesinde bulunmuyor, Savunma Bakanlığı’nın işleri ile de konuşmak istemiyorum, bizin odak noktamız başka yerde’ diye yanıtladı.