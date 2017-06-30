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ABD'den "Afganistan" itirafı!

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Geriye bakıldığında, askerlerimizi çok hızlı bir şekilde çektiğimiz, rakamları biraz hızlı düşürdüğümüz konusunda büyük ölçüde fikir birliği var" dedi

ABD'den "Afganistan" itirafı!

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Geriye bakıldığında, askerlerimizi çok hızlı bir şekilde çektiğimiz, rakamları biraz hızlı düşürdüğümüz konusunda büyük ölçüde fikir birliği var" dedi

30 Haziran 2017 Cuma 07:49
ABD'den "Afganistan" itirafı!
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ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO'nun  Afganistan'daki askerlerini çok hızlı bir şekilde çektiğini belirterek, bu  ülkedeki işin yarıda bırakılmaması gerektiğini aksi halde yeniden dirilen Taliban  örgütün intikam alma riski bulunduğunu söyledi. 
 
NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Afganistan'daki Kararlı  Destek Misyonuna ilişkin bir oturum gerçekleştirildi.
 
Oturumda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afgan  güçlerinin artık ülkenin güvenliğinden tamamen sorumlu olduğunu dile getirdi.
 
Daha önce 100 bini geçen NATO askerlerinin sayısının 13 bine kadar  düşürüldüğünü hatırlatan Stoltenberg, bunların muharip olmadığını aktardı.
 
Ülkedeki güvenlik durumunun aşırı derecede zorlayıcı olmayı  sürdürdüğüne değinen Stoltenberg, "Yakın zamanda Kabil'de acımasız saldırılara  şahit olduk. Son aylarda yüzlerce masum sivil öldürüldü. Tam da bu yüzden  (Afganistan'daki) varlığımız önem arz ediyor. Dolayısıyla bugün, Afganistan'a  olan taahhüdümüzü tekrar teyit ettik. 2017'den sonra da Kararlı Destek  Misyonumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
 
NATO Afganistan'daki varlığını güçlendirecek
 
Bu çerçevede alınan kararı açıklayan Stoltenberg, "Askeri yetkililer  misyon için birkaç bin daha asker talep etti. Ben de Afganistan'daki varlığımızı  artıracağımızı teyit edebilirim." dedi.
 
Jens Stoltenberg, bu ay başında yapılan bir konferansta 15 ülkeden ek  katkı sözü aldıklarını bildirdi.
 
Savunma Bakanları Toplantısı sırasında da başka ülkelerin taahhütte  bulunduğunu söyleyen Stoltenberg, sayısı konusunda bilgi vermediği bu askerlerin  muharip olmayacağını vurguladı.
 
Yeni birliklerin Afgan Özel Kuvvetlerini, Hava Kuvvetlerini  destekleyeceğini ve askeri eğitimlerin hızlandırılmasına yardımcı olacağını  kaydeden Stoltenberg, NATO'nun 2014 yılındaki muharip rolünü sona erdirmesinin  yanlış olmadığını savunarak, "Bu, kesinlikle bir hata değil. Çok daha önceden  yapmalıydık." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Askerleri çok hızlı çektik"
 
ABD Savunma Bakanı Mattis ise düzenlediği basın toplantısında Genel  Sekreter Stoltenberg ile aynı düşüncede olmadığını ortaya koydu.
 
 Mattis, "Geriye bakıldığında, askerlerimizi çok hızlı bir şekilde  çektiğimiz, rakamları biraz hızlı düşürdüğümüz konusunda büyük ölçüde fikir  birliği var." diye konuştu.
 
ABD'li bakan, misyonun asker ihtiyacına da değindi.
 
Bu konuda biraz boşluk olduğunu anlatan Mattis, "Ülkeler hızlarını  artırıyor. Şu anda bu boşluğun yüzde 70'ini doldurduk ve burada duyduklarıma  dayanarak geri kalanı dolduracağımız konusunda çok iyimserim." açıklamasını  yaptı.
 
Afganistan'daki NATO görevinin ne zaman biteceği konusunda tarih  vermekten kaçınan Mattis, "Savaşlara zaman çizelgesi koymuyorum. Savaş, temelde  öngörülemez bir fenomendir." yorumunu aktardı.
 
NATO'nun Afgan halkına korku ve terörden özgürlük vaadinde bulunduğunu  kaydeden Mattis, terörden özgürlüğün işi yarıda bırakmamayı gerektirdiğine  dikkati çekti.
 
Hem Afganistan'da hem de Suriye ve Irak'taki duruma atıfta bulunan  James Mattis, "Bıktım, eve dönüyorum deyip sonra tekrar gidip vuramazsınız."  görüşünü dile getirdi.
 
ABD 4 bin asker istedi
 
NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Afganistan'da yerel  birliklerini eğitmek, onlara danışmanlık yapmak ve yardım etmek için yaklaşık 13  bin 500 askeri bulunuyor.
 
ABD'nin 4 bin yeni asker istediği ve 3 bin dolayında bir artışın  beklendiği ifade ediliyor.
 
NATO, 2003 yılından 2014 sonuna kadar savaşta öncü rol oynamış ve daha  sonra da görevi Afgan ordusuna teslim etmişti. Buna karşın son zamanlarda  Taliban'ın ülkedeki saldırılarını artırması endişeye yol açmıştı.

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Son Güncelleme: 30.06.2017 08:57
Anahtar Kelimeler:
ABDAfganistanJames Mattis
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