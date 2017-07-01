ABD'de uçak düştü!

UÇAK, havalandığı John Wayne Havalimanı’na dönüşü sırasında, yere çakılmak üzereyken otoyoldaki bir aracı sürükledi ve alev aldı. Otomobildekiler olaydan yara almadan kurtuldu. Uçağın pilotu ile yardımcısının ise ciddi yara aldığı belirtildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyol bir saatliğine trafiğe kapatıldı, havalimanındaki uçuşlar da yaklaşık 45 dakika aksadı.



Dirseğinden hafif yaralanan uçağın çarptığı arabasının sürücüsü, “Arkamı döndüğüm zaman içinde bir yolcu olan ve yanmakta olan uçağı gördüm. Etrafımızı alevler sarmıştı Bize büyük bir şeyin çarptığını sandım. Arabayı kontrol altına almaya çalıştım. Arabadakilerin canlı olduğunu gördüğüm zaman kurtulduğumuz için bir birimize sarıldık” dedi.