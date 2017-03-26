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ABD'yi şoke eden saldırı! Gece kulübünü kana buladı

ABD'de kanlı gece... 'Son dakika' gelişmeleri ajanslara peş peşe düşüyor. Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde bir gece kulübüne saldırı düzenlendi. Olayda en az bir kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Saldırının nedenine ilişkin henüz yetkili ağızlardan bir açıklama gelmiş değil.

ABD'yi şoke eden saldırı! Gece kulübünü kana buladı

ABD'de kanlı gece... 'Son dakika' gelişmeleri ajanslara peş peşe düşüyor. Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde bir gece kulübüne saldırı düzenlendi. Olayda en az bir kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Saldırının nedenine ilişkin henüz yetkili ağızlardan bir açıklama gelmiş değil.

26 Mart 2017 Pazar 13:03
ABD'yi şoke eden saldırı! Gece kulübünü kana buladı
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OLAY gece yarısı 02:00 sularında Linwood semtindeki Cameo adlı gece kulübünde yaşandı. Yetkililer, saldırıda yaralananların ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Yaralılardan bir kısmının hayati tehlikesi bulunurken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Polis yetkilisi Paul Neudigate, “Gece yarısı bir gece kulübünde meydana gelen korkunç bir olayın içindeyiz. Cinayet birimimiz için uzun bir gece olacak” dedi. Neudigate, olay sırasında mekânda yüzlerce insan olduğunu belirtirken, “kaotik bir olay mahalli” ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 26.03.2017 14:00
Anahtar Kelimeler:
CincinnatiGece KulübüABD
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