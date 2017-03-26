ABD'yi şoke eden saldırı! Gece kulübünü kana buladı

OLAY gece yarısı 02:00 sularında Linwood semtindeki Cameo adlı gece kulübünde yaşandı. Yetkililer, saldırıda yaralananların ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Yaralılardan bir kısmının hayati tehlikesi bulunurken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Polis yetkilisi Paul Neudigate, “Gece yarısı bir gece kulübünde meydana gelen korkunç bir olayın içindeyiz. Cinayet birimimiz için uzun bir gece olacak” dedi. Neudigate, olay sırasında mekânda yüzlerce insan olduğunu belirtirken, “kaotik bir olay mahalli” ifadesini kullandı.
OLAY gece yarısı 02:00 sularında Linwood semtindeki Cameo adlı gece kulübünde yaşandı. Yetkililer, saldırıda yaralananların ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Yaralılardan bir kısmının hayati tehlikesi bulunurken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.