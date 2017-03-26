ABD'yi şoke eden saldırı! Gece kulübünü kana buladı

ABD'de kanlı gece... 'Son dakika' gelişmeleri ajanslara peş peşe düşüyor. Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde bir gece kulübüne saldırı düzenlendi. Olayda en az bir kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Saldırının nedenine ilişkin henüz yetkili ağızlardan bir açıklama gelmiş değil.