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ABD'ye gidebilmeleri için yeni düzenleme!

ABD Dışişleri Bakanlığının, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında, başvuru sahiplerinde "ABD'den bir kişi veya kurum ile organik bağ" koşulu arayacağı bildirildi

ABD'ye gidebilmeleri için yeni düzenleme!

ABD Dışişleri Bakanlığının, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yapılacak yeni vize başvurularında, başvuru sahiplerinde "ABD'den bir kişi veya kurum ile organik bağ" koşulu arayacağı bildirildi

29 Haziran 2017 Perşembe 10:49
ABD'ye gidebilmeleri için yeni düzenleme!
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AMERİKAN Associated Press haber ajansı tarafından duyurulan ve  Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan yeni kuralların, ABD'de perşembe  sabahından itibaren uygulanmaya başlayacağı kaydedildi.
 
Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, İran, Somali, Libya,  Sudan ve Yemen vatandaşları, yeni vize başvurularında ABD'de yaşayan yakın akraba  veya yasal bir iş yerinden resmi kabul aldıklarını belgelemek durumunda olacak.
 
Yakın akraba koşulu
 
Bakanlığın dünya genelindeki diplomatik misyonlarına gönderdiği  belirtilen bilgi notunda, yeni vize başvurusunda bulunanların ABD'de yasal  statüde yaşayan ebeveyn, eş, çocuk, yetişkin erkek veya kız çocuğu, damat, gelin  veya kardeşlerinin olup olmamasına bakılacağı belirtildi.
 
Bununla birlikte büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen,  kuzen, enişte, elti ve nişanlı gibi ikinci derecede yer alan aile bireylerinin bu  kapsamın dışında kaldığı ve "yakın aile bağı" olarak değerlendirilmeyeceği not  edildi.
Söz konusu 6 Müslüman ülkeden yeni vize başvurusunda bulunacak  kişiler, ABD'de bu tür bir yakın akrabalık bağına sahip olmamaları durumunda  yasal bir işletme veya kurumdan resmi bir kabul almış olmalarına göre  değerlendirilecek.
 
Geçerli ABD vizesine sahip olanları etkilemeyecek
 
Bu yeni düzenlemenin, iki gün önce ABD Yüksek Mahkemesinin "ABD ile organik bağı olanlar vize yasağına tabi olamaz" yönündeki kararına uygun şekilde  getirildiği ve halihazırda geçerli bir ABD vizesine sahip olanları etkilemeyeceği  vurgulandı.
 
Öte yandan yeni kuralların, bazı istisnalar dışında, ABD'ye mülteci  başvurusu yapılan tüm ülkeler için de geçerli olacağı ifade edildi.
 
Yüksek Mahkeme, geçen pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump  tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize  yasağı getiren kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmişti.
 
Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın vize yasağının  donduran alt mahkeme kararlarının kısmen bozularak, yasağın bazı bölümlerinin uygulanmaya başlanabileceği bildirilmişti.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de Trump'ın vize  yasağının belirli koşullar altında uygulanmasının önünü açan Yüksek Mahkeme  kararını, mahkeme kararından 72 saat sonra hayata geçireceklerini açıklamıştı.
 
UÇUŞLARDA ELEKTRONİK CİHAZLAR DAHA SIKI KONTROL EDİLECEK
 
105 ülkedeki 280 havalimanından Birleşik Devletler'e kalkacak uçaklarda yolcular ve elektronik cihazlar daha sıkı kontrol edilecek, köpekli denetim yaygınlaşacak. Yeni kurallara dört ay içinde uymayan havayolu şirketlerinin elektronik eşya taşımasına izin verilmeyecek, hatta ABD'ye uçma izinleri bile iptal edilebilecek. Türkiye'nin de yer aldığı Müslümanların ağırlıklı yaşadığı sekiz ülkeden gerçekleşen uçuşlardaki dizüstü bilgisayar yasağı ise aynen kaldı.  
 
Havayolu şirketlerinin yeni kurallara uymaları için 120 gün süreleri olacak. Uymadıkları takdirde yolcularının elektronik eşya taşımasına izin verilmeyecek hatta ABD'ye uçma izinleri bile iptal edilebilecek.
 
Günlük 325 bin yolcu
 
Yeni önlemlerin nasıl uygulanacağı konusunda detay verilmedi, ancak 280 havaalanı ve 180 havayolu şirketi için geçerli olacak ve günde 325 bin yolcu taşıyan 2100 sefer için geçerli olacak.
 
Kelly geçen ay dizüstü bilgisayar yasağını genişletip genişletmemeyi değerlendirdiklerini söylemişti.
 
Bu açıklamayla, özellikle business class yolcuları etkileyeceğinden kaygılanan havayolu şirketleri rahat bir nefes aldı.
 
Hatta İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemelere uydukları takdirde ilk dizüstü bilgisayar yasağı getirilen havaalanlarının, yasaktan muaf tutulabileceğini söyledi.
 
Akıllı telefondan büyük cihazlar, Türkiye, Fas, Ürdün, Mısır, BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt çıkışlı ABD uçuşlarında uçağın kabinlerine sokulamıyor. İngiltere de altı ülke için benzer bir uygulama başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDDüzenlemeABD Dışişleri Bakanlığı
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