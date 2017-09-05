ABD sır gibi saklıyordu! İlk kez görüntülendi!

ABD'NİN Nevada eyaletinde, UFO ve uzaylılara ilişkin kalıntıların sır gibi saklandığı iddia edilen 51. Bölge gizli bir şekilde görüntülendi. UFO Speaker isimli Youtube kanalı, görüntüleri çekmek için bir dağa tırmanarak 2438 metre yüksekliğe çıkıldığını ve bu şekilde gizli bir şekilde görüntü alındığını açıkladı.



25 kilometre mesafeden yüksek çözünürlüklü kameralarla yapılan çekimlerde sır gibi saklanan askeri üssü ait görüntüler elde edildi.



İnsanların girişini kesinlikle izin verilmeyen ve 'uzaylı hapishanesi' olarak iddia edilen bölge 1955 yılında kurulmuştu.



Kendilerini uzaylı avcıları olarak tabir eden Tim ve Tracey Doyla görüntüleri çekmek için uzun bir tırmanış yapmak zorunda kaldı.



Area 51 hakkında çok sayıda komplo teorisi bulunuyor. Askeri üsse ait görüntülerde çevrede inşa edilen yollarda birçok aracın bölgede bulunduğu görülüyor.

