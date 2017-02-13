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ABD savaş uçakları sivilleri vurdu

Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde ABD'nin Taliban'a yönelik hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk 18 sivilin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, son dönemde ABD'nin koalisyon güçlerinden bağımsız hava saldırıları yapmaya başladığı belirtildi

ABD savaş uçakları sivilleri vurdu

Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde ABD'nin Taliban'a yönelik hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk 18 sivilin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, son dönemde ABD'nin koalisyon güçlerinden bağımsız hava saldırıları yapmaya başladığı belirtildi

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:36
ABD savaş uçakları sivilleri vurdu
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BİRLEŞMİŞ Milletler Afganistan temsilciliği UNAMA tarafından yapılan açıklamaya göre Helmand'da son dönemde Taliban'ın saldırılarına karşılık olarak başlatılan hava operasyonlarında, başını ABD'nin çektiği uluslararası koalisyonun hava bombardımanında neredeyse hepsi kadın ve çocuk en az 18 sivili öldürdü. BM, hava bombardımanlarının koalisyon tarafından yönetildiğini ancak son dönemdeki saldırıların ABD'nin insiyatifi ve kararı ile gerçekleştiğini de belirtti.
UNAMA açıklamasında, "9 ve 10 Şubat'ta Taliban'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında neredeyse tamamı kadın ve çocuk 18 sivil yaşamnı yitirmiş, NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Gücü komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
ABD ve NATO'nun oluşturduğu koalisyonun sözcüsü General Charles Cleveland, "ABD hava saldırıları sonucunda sivillerin öldürüldüğünü ya da yaralandığı iddialarını araştırmak için gayretle çalışıyoruz" dedi.
Helmand'ın başkenti Lashkar Gah'daki hastanede bir araya gelen ölenlerin yakınları açıklama talep etti. Kardeşinin evinde 11 kişinin öldüğünü söyleyen Mecnun isimli bir kişi "Kadınlar ve çocuklar nasıl Taliban olabilir?" diye sordu. Sangin yöneticilerinden Molla Kasım, hükümetten mağdur aileler için adaleti sağlamasını istedi.
Cumartesi günü aynı ilçede düzenlenen intihar saldırısında da 7 sivil ölmüştü. 
Birleşmiş Milletler, saldırı ve giderek artan sivil kayıpların engellenmesi için Afganistan'da tüm tarafların uluslararası insan hakları çerçevesinde hareket etmeye çağırdı. Kuruluş, ülkede sivillere yönelik saldırıların ölümlerin 2016'da çok fazla arttığını söylüyor.
Yüzlerce Afgan ve koalisyon askerinin katılımıyla başlatılan operasyonda şimdiye kadar en az bir ABD askeri de yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDSivilBirleşmiş MilletlerAfganistanUNAMA
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