Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77836
ALTIN
131.029
DOLAR
3.5184
STERLIN
4.3199
EURO
3.6899
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
banner416
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi!

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi

ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi!

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi

30 Aralık 2016 Cuma 07:20
ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi!
banner404

ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

İKİ YERLEŞKENİN BOŞALTILMASINI İSTEDİLER
ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında, Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin yarına kadar boşaltılmasını istedi.

ABD İSİMLERİ AÇIKLADI
ABD yönetimi, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddialarıyla" ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını ilk kez açıkladı.
Karar çerçevesinde Rusya'nın Ana İstihbarat Direktörlüğü (GRU) ve Federal Güvenlik Ajansı (FSB), ABD'nin kara listesine eklendi. Bu kapsamda, GRU Başkanı Igor Valentinovich Korobov ve GRU Başkan Vekilleri Sergey Aleksandrovich Gizunov, Igor Olegovich Kostyukov ve Vladimir Stepanovich Alexseyev'e yaptırım uygulanacağı bildirildi.

FBI'IN LİSTESİNDEKİ SİBER KORSANLAR
Yaptırım listesine alınan diğer Rus vatandaşlarının isimleri ise Evgeniy Bogachev ve Aleksey Belan olarak açıklandı. Beyaz Saray, Bogachev'in siber saldırı yoluyla ABD'li şirket ve kurumlardan 100 milyon doların üstünde hırsızlık yaptığını iddia etti. Belan'ın da ABD'nin en büyük e-ticaret şirketlerinin veri tabanlarının güvenliğini ihlal ettiği ifade edildi. ABD basınında çıkan haberlere göre, Bogachev ve Belan, ABD Federal İstihbarat Bürosunun aranılan isimler listesinde de yer alıyor.
Ayrıca, Special Technology Center, Zorsecurity ve Autonomous Noncommercial Organization adlı 3 ticari kuruluşa GRU'ya hizmet verdikleri için yaptırım uygulanacağı duyuruldu.
ABD, halen Rusya'ya Mart 2014'ten bu yana Ukrayna'daki saldırgan eylemleri nedeniyle bir dizi ekonomik yaptırım uyguluyor. Washington'ın en son 22 Aralık'ta genişletilen yaptırım listesinde, aralarında üst düzey Rus yetkilileri, kamu kuruluşları, finans, inşaat, doğalgaz ve savunma şirketleri bulunuyor. Yaptırım uygulanan şirket ve kişi sayısının 200'ü aştığı belirtiliyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABD Rus Diplomatların ülkeyi Terk Etmesini Istedi!ABDSiber SaldırıWashingtonSan FranciscoRusRusyaMarylandNew YorkAna İstihbarat Direktörlüğü (GRU)Federal Güvenlik Ajansı (FSB)Evgeniy BogachevAleksey Belan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev bankalara 'balık' soruşturması
Dev bankalara 'balık' soruşturması
Noel pazarına TIR ile yapılan saldırıda yeni gelişme
Noel pazarına TIR ile yapılan saldırıda yeni gelişme
ABD'den Suriye'deki ateşkes açıklaması
ABD'den Suriye'deki ateşkes açıklaması

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals