'ABD oradan uranyum çalıyor!'

DAHA önce yapılan jeolojik araştırmalara göre Helmand’da çok zengin uranyum ve toryum rezervleri bulunuyor ve ayrıca tantal ve diğer nadir metal türlerine rastlanıyor.



TOPLAM DEĞERİ 81 MİLYAR DOLAR



NASA’nın verilerine göre Afganistan’ın bu bölgesinde toplam değeri 81,2 milyar dolar olarak tahmin edilen bakır, demir ve diğer metal madenleri bulunuyor. Diğer bir uranyum madeni de Parvan bölgesindeki Ferenjel yerleşiminde yer alıyor.



‘ASKERİ ÜS KURULDU’



Helmand’ı temsil eden parlamento alt kanadı vekilleri, Hanaşin’den Amerikan uçaklarıyla uranyum kaçakçılığı yapıldığına dair birçok kanıt olduğunu açıkladı. Afgan vekiller, ABD’nin uranyum ocaklarının yanında askeri üs kurduklarını ve uranyumun o üs üzerinden ülke dışına çıkarıldığını ileri sürdü.



‘AFGAN HÜKÜMETİ, AFYON TİCARETİNE MÜDAHALE EDEMİYOR’



Çok büyük afyon tarlalarının da bulunduğu Hanaşin’de ayrıca afyon ticareti de dönüyor, bu bölgelerin büyük bir kısmını kontrol altında tutamayan merkezi Afgan hükümeti ise, sürece herhangi bir şekilde müdahale edemiyor.



Sputnik’e konuşan Helmand parlamento üyesi, Hanaşin’de uranyum yatağının bulunduğunu doğruladı. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, bu bölgenin kötü ün yaptığını, bölgeye giden herkesin oradan felç geçirmiş olarak geri döndüğünü ve bunun sebebinin uranyum olduğunu ifade etti.



‘GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA GELDİLER, DURUM DAHA DA KÖTÜYE GİTTİ’



Afgan yetkili, “Orada Amerikalılar ve İngilizler faaliyet gösteriyordu. Hiç kimse orada gerçekte neler yaptıklarını bilmiyor. Güvenliği sağlamaya geldiler, oysa durum daha da kötüye gitti. Orada uranyum elde etmiş ve çıkarmış olduklarını düşünüyoruz” diye konuştu.



Yerli halktan bazı kişiler de ABD’li askerlerin geceleri önce kamyonlarla, sonrasında da çok büyük uçaklarla madenlerden uranyum taşıdıklarını doğruladı. Afganlılar, “Onlar (Amerikalılar) güvenlik gerekçesiyle burada bulunduklarını ifade ediyorlar ve bunu, uğraştıkları gasp ve hırsızlığı örtmek için kullanıyorlar” dedi.