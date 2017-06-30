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ABD o ismi terör listesine aldı!

ABD, Keşmir'deki en önemli Pakistan yanlısı silahlı gruplardan Hizbul Mücahidin'in lideri Seyyid Selahaddin'i terör listesine ekledi

ABD o ismi terör listesine aldı!

ABD, Keşmir'deki en önemli Pakistan yanlısı silahlı gruplardan Hizbul Mücahidin'in lideri Seyyid Selahaddin'i terör listesine ekledi

30 Haziran 2017 Cuma 07:54
ABD o ismi terör listesine aldı!
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PAKİSTAN'A şantaj olarak yorumlanan bu kararın ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi'nin görüştüğü gün gerçekleşmesi dikkat çekti.
 
Pakistan ile Hindistan arasında uzlaşmazlık sebebi olan ve sıkça ölümlerin yaşandığı Keşmir bölgesindeki Pakistan yanlısı silahlı gruplar, Hindistan'ın bölgede hakimiyet sağlamasına engel olan başlıca unsurlar arasında bulunuyor.
 
Söz konusu grupların en önemlilerinden Hizbul Mücahidin'in lideri Seyyid Selahaddin, ABD tarafından terör listesine eklendi.Pakistan tarafından tepkiyle karşılanan kararın ABD Başkanı Trump ile Hindistan Başbakanı Modi'nin görüşmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
 
Pakistan'da halk tarafından karara yönelik protesto gösterileri düzenlenirken, ABD bayrakları yakıldı.

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ABDTerör ListesiPakistanHizbul Mücahidin
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