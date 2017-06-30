ABD'nin kanlı planı! 60 bin kişilik orduyla...

ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett Mcgurk, Suriye'nin Rakka kenti yakınlarında YPG'lilerle görüştü. Askeri helikopterle Rakka'ya bağlı Tabka ilçesine giden Brett McGurk, YPG'li isimlerle, DEAŞ'a yönelik operasyonda gelinen aşamayı değerlendirdi. McGurk'ün, askeri yardımların artırılması konusunda YPG yöneticilerine söz verdiği açıklandı.



ABD SURİYE'DE YPG'LİLERİ ASAYİŞ EKİBİ OLARAK KULLANACAK



Brett Mcgurk bölgede gerçekleştirdiği görüşmelerde, Rakka sonrası yeni bir dönem ve siyasi, askeri yeniden yapılanma sürecinin başlayacağını da vaadetti. Tel Abyad, Kamışlı, Münbic, Haseke, Ayn İsa ve Ayn-el Arab'ı da içerisine alan Suriye'nin doğu kısmında öncelikle 60 bin kişilik bir ordu ile 15 bin kişilik asayiş ekibi kurulmasına öncülük edeceklerini açıklayan Mcgurk, bu sürece tüm Arap aşiretlerinin katılmasını beklediklerini söyledi.



ABD'DEN PKK/PYD'YE 348 TIR SİLAH



Obama döneminden bu yana terör örgütü PKK/PYD'yi desteleyen ABD, Başkan Donald Trump'ın terör örgütüne silah yardımı yapılmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından ağır silah yardımı yapmaya başladı. Pentagon'un terör örgütüne son bir ay içerisinde 348 TIR ağır silah gönderdiği açıklanmıştı



15 Mayıs'tan bu yana devam eden yardımlarda şu ana kadar 7 ayrı sevkiyat gerçekleştirildi. Bu sevkiyatlarda örgüte toplam 348 TIR silah gönderen ABD'nin yardımlarının devam edeceği belirtiliyor.



Son sevkiyatı 16 Haziran'da gerçekleştiren ABD, terör örgütünün kontrolünde bulunan Rakka'nın kuzeyine 50 TIR ağır silah yolladı.



Pentagon'un yaptığı açıklamaya göre, makineli tüfek, ağır makineli tüfek, Amerikan yapımı RPG-7 ve AT-4 ile Rus yapımı SPG-9 tanksavar gönderilen silahlar arasında yer alıyor.