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ABD NATO'ya sert çıktı: Böyle devam etmez

ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırmaması durumunda, ülkesinin NATO'ya olan desteğini azaltacağı uyarısında bulunarak "Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez." dedi

ABD NATO'ya sert çıktı: Böyle devam etmez

ABD Savunma Bakanı James Mattis, NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırmaması durumunda, ülkesinin NATO'ya olan desteğini azaltacağı uyarısında bulunarak "Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez." dedi

15 Şubat 2017 Çarşamba 22:25
ABD NATO'ya sert çıktı: Böyle devam etmez
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MATİS, katıldığı ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, ittifak üyelerini savunma harcamalarını artırmaları konusunda uyardı. Toplantıda yaptığı konuşmanın metnine göre, Mattis, NATO'nun, her üyenin ülke ekonomisinin yüzde 2'sini savunmaya harcamasına ilişkin planın gereğini yerine getireceği bir tarih belirlenmesini istedi.      

Bunun Washington'daki "siyasi gerçeklik" temelinde "adil bir talep" olduğunu söyleyen Mattis, "Amerikalı vergi mükellefleri, Batı'nın değerlerini savunmak için artık orantısız bir payı üstlenemez. Amerikalılar, sizin çocuklarınızın gelecekteki güvenliğine, sizden daha fazla önem veremez. Askeri anlamda hazır olmaya önem vermemek, kendimize, ittifaka ve şimdi açıkça tehlike altında olan ve bize miras kalan özgürlüklere saygı konusunda eksikliği gösteriyor." dedi.           İttifak üyelerine, halkının somut talepleri ve ABD'deki siyasi gerçekliğe ilişkin net bir fotoğrafı ortaya koyma borcu olduğunu söyleyen Mattis, "ABD sorumluluklarını yerine getirecek. Ancak halklarınız ABD'nin ittifaka olan taahhütlerini azalttığını görmek istemiyorsa her bir başkentin ortak savunmamıza verdiği desteği göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.               

'YÜZLERİNİ BAŞKA YÖNE ÇEVİRİYORLAR'
Bazı ittifak üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak etmesi ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak topraklarını ele geçirmesi karşısında, "olanları inkar eden bir yaklaşımla yüzlerini başka yöne çevirdiğini" kaydeden Mattis, "Doğu ve güneyden gelen tehlikelere rağmen, NATO'nun karşılık verme gücündeki boşlukları doldurmada veya adaptasyonda başarısız olduk." ifadesini kullandı.

NATO üyelerinden İngiltere, Estonya, Polonya, Yunanistan ve ABD, savunmaya yüzde 2'lik harcama yapıyor. Ekonomisi en güçlü ülkelerden G7 üyesi Fransa'nın savunma harcaması 1,78, Almanya'nın yüzde 1,19, İtalya'nın yüzde 1,11, Kanada'nın yüzde 0,99'da kalıyor. Türkiye'nin savunma harcaması oranı ise yüzde 1,56.    

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmeden önce Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, "NATO'nun sorunları var. NATO eskidi çünkü birincisi, bildiğiniz gibi yıllar öncesinden tasarlanmış. İkincisi, ülkeler ödemeleri gerektiği parayı ödemiyorlar. NATO'nun eskidiğini söylediğimde baskı altında kaldım. Terörizme karşı bir şey yapmadığı için de eskidi." demişti.               

Ülkelerin kendi üzerlerine düşen payı ödemediğini, bunun ABD'ye karşı adil olmadığını belirten Trump, ancak bunun haricinde NATO'yu çok önemli bulduğunu ifade etmişti. Trump'ın bu açıklamaları, ABD'nin Washington'da kurulan NATO'ya desteğinin ve bağlılığının sorgulanmasına neden olmuş, Avrupa'da "ABD'siz savunma tartışması" başlamıştı.                           

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Anahtar Kelimeler:
NATOAbd Savunma BakanıJames Mattis
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